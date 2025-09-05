قائمة بأسعار سيارات سوإيست الجديدة في مصر.. تبدأ من 949 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم مانست، إحدى الشركات المملوكة لعائلة المنصور، والوكيل المحلي لعلامة سوإيست 4 طرازات جديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري بأسعار رسمية تبدأ من 949 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات سوإيست الجديدة بالسوق المصري:

سوإيست S05

تقدم S05 بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد 156 حصان متصل بناقل حركة DCT WET، كما تتميز كابينة القيادة بوجود شاشتين متصلتين بحجم 20.5 بوصة، وشاحن لاسلكي، مقعد كهربائي للسائق، إلى جانب نظام تحكم صوتي ذكي، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد. كما توفر السيارة أنظمة أمان متقدمة مثل نظام كشف النقطة العمياء، وفتحة سقف كهربائية، إلى جانب خاصية التشغيل الذكي.

قدمت السيارة S05 بفئة واحدة من التجهيزات Highline بسعر رسمي 949 ألف جنيه.

سوإيست S06

تقدم S06 بفئتين هما Highline بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد 156 حصان مع ناقل حركة DCT ستة سرعات ، و Premium بمحرك 1.6 لتر تيربو يولّد 197 حصان، مع ناقل حركة DCT سبع سرعات.

تقدم السيارة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و 149 ألف جنيه لفئة Smart، الفئة الثانية Highline قدمت مقابل مليون و 249 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً قدمت مقابل مليون و 384 ألف جنيه.

سوإيست S07

تقدم سوإيست S07 بفئتين Highlineو Premium، بنفس خصائص المحركات السابقة. ويضم تجهيزات متطورة مثل شاشتين متصلتين 26.6 بوصة، وإضاءة داخلية متعددة الألوان. كما يدعم أنظمة السلامة الذكية مثل نظام كشف النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الحفاظ الفعّال على الحارة المرورية، إلى جانب فتحة سقف بانورامية بقياس 62 بوصة، تمنح الركّاب تجربة قيادة استثنائية.

قدمت السيارة محلياً بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و 259 ألف جنيه لفئة Highline ، مليون و 399 لفئة premium.

سوإيست S09

تقدم سوإيست S09 بسبعة مقاعد، وتأتي بمحرك 1.6 لتر تيربو، مع تصميم داخلي فاخر، وفتحة سقف بانورامية 62 بوصة، وشاشة لمس ذكية 15.6 بوصة تدعم أنظمة تشغيل وتطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto، إلى جانب مقعد كهربائي للسائق مزود بخاصية التهوية، وشنطة خلفية كهربائية. كما يتمتع برؤية محيطية 540 درجة، وشاحن لاسلكي سريع، و خاصية التشغيل عن بُعد، وإضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان. يضاف إلى ذلك ناقل حركة بتصميم كريستالي، مع خاصيتي التشغيل الذكي، والتحكم الصوتي الذكي، ما يجعل تجربة القيادة متكاملة مليئة بالراحة والابتكار.

تقدم السيارة محلياً بفئة واحدة من التجهيزات premium بسعر رسمي مليون و 499.

