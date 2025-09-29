ستيلانتيس تبدأ اختبار نموذج أولي لنظام البطارية الذكي المتكامل المبتكر

كشفت شركة ستيلانتيس، بالتعاون مع شركة سافت (إحدى شركات توتال إنرجيز)، عن طرح نموذج أولي مبتكر لسيارة مزودة بتقنية نظام البطارية الذكي المتكامل.

ويمثل هذا النظام مشروعاً بحثياً مشتركاً في فرنسا يهدف إلى تطوير منظومة لتخزين الطاقة وتحويلها إلى كهرباء تتميز بالكفاءة العالية والاستدامة والاقتصادية.

ومع بدء اختبارات القيادة على الطرق في العالم الحقيقي، يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مجال تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية، سواء للاستخدامات المتنقلة أو الثابتة.

تعتبر سيارة بيجو E-3008 الجديدة أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية مزودة بنظام البطارية الذكي المتكامل، حيث تعتمد السيارة على منصة STLA Medium من ستيلانتيس.

ويأتي طرح النموذج الأولي بعد سنوات من التصميم وعمليات النمذجة والمحاكاة التي أجرتها شركتا ستيلانتيس وسافت، بدعم من إي تو-كاد وشيربا إنجنيرنج والعديد من المؤسسات البحثية الفرنسية الرائدة، بما في ذلك المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وجامعة باريس-ساكليه ومعهد لافاييت.

بدأ تشغيل أول نموذج تجريبي لنظام البطارية الذكي المتكامل للاستخدامات الثابتة منذ منتصف عام 2022، حيث أثبت صحة الفكرة التقنية الرئيسية وحصل على العديد من براءات الاختراع. ويمثل الانتقال إلى نموذج أولي للاستخدامات المتنقلة خطوة مهمة نحو تطوير النظام.

يعيد نظام البطارية الذكي المتكامل تصميم منظومة الحركة الكهربائية من خلال دمج وظائف العاكس والشاحن مباشرةً في البطارية، بغض النظر عن تركيبها الكيميائي أو استخدامها.

ويدعم هذا النظام التيار المتردد والتيار المستمر على حد سواء، حيث يزود المحرك أو الشبكة الكهربائية بالطاقة مباشرةً، مع توفير الطاقة لنظام 12 فولت في السيارة وأنظمتها المساعدة في الوقت نفسه.

الكفاءة والأداء: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10٪ (دورة اختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً) وزيادة في الطاقة المولدة بنسبة 15٪ (172 كيلووات مقارنة بـ150 كيلووات) بنفس حجم البطارية.

توفير الوزن والمساحة: يخفض وزن السيارة بحوالي 40 كج، ويعزز المساحة بما يصل إلى 17 لتراً، ما يحسن الديناميكية الهوائية ومرونة التصميم.

الشحن الأسرع: تشير النتائج الأولية إلى انخفاض بنسبة 15٪ في زمن الشحن (على سبيل المثال، من 7 إلى 6 ساعات باستخدام محطة شحن بالتيار المتردد بقوة 7 كيلووات)، إضافة إلى توفير 10٪ في الطاقة.

الصيانة البسيطة: يتميز بسهولة الصيانة وتعزيز إمكانية إعادة تدوير البطاريات سواء في الاستخدامات المتنقلة أو الثابتة.

ويعمل نظام البطارية الذكي المتكامل أيضاً على تبسيط الصيانة وتسهيل إعادة استخدام البطاريات التي انتهت صلاحيتها في حالة السيارات غير المتحركة من خلال تقليل الحاجة إلى عمليات إعادة التدوير المكثفة.

قال نيد كوريك، رئيس قسم الهندسة والتكنولوجيا في ستيلانتيس: "يعكس هذا المشروع قناعتنا بأن التبسيط هو أحد أشكال الابتكار. فمن خلال إعادة تصميم منظومة الحركة الكهربائية وتبسيطها، نجحنا في جعلها أخف وزناً وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وتمكننا هذه الابتكارات من تقديم سيارات كهربائية أفضل وبأسعار تناسب عملاءنا".

وعلق هيرفي أموسيه، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة تخزين الطاقة في شركة سافت: "يؤكد مشروع نظام البطارية الذكي المتكامل ريادة شركة سافت في الابتكار، حيث يتيح دمج هذا النظام في التطبيقات الجديدة تطوير حلول الطاقة المتطورة التي تجمع بين الذكاء والمرونة والاستدامة. وتلتزم سافت بمواصلة دعم الأبحاث الجديدة لتقديم حلول طويلة الأمد وفعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السوق المتغيرة ودعم مستقبل الطاقة العالمي".

بدأت المرحلة الثانية من المشروع في يونيو 2025 بدعم مستمر من الحكومة الفرنسية تماشياً مع خطة "فرنسا 2030". وينتقل التركيز الآن إلى الاختبارات الواقعية في ظل ظروف القيادة العادية، ما يمهد الطريق لدمج تقنية نظام البطارية الذكي المتكامل في سيارات ستيلانتيس بحلول نهاية هذا العِقد.

لا تقتصر إمكانات نظام البطارية الذكي المتكامل على صناعة السيارات فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من المجالات الحيوية مثل السكك الحديدية وقطاع الفضاء والتنقل البحري ومراكز البيانات، ما يعكس التزام ستيلانتيس وسافت بابتكار الحلول الكهربائية المستدامة والمرنة والقابلة للتطوير.