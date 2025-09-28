للمقبلين على الشراء.. سيات أرونا 2020 مستعملة بـ 860 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المصري خلال الأشهر القليلة الماضية، تغيرات بخريطة الطرازات السيدان العائلية الاقتصادية، إذ تراجعت أسعار بعض الطرازات وانضمت سيارات أخرى إلى السوق.

وتضم فئة السيارات السيدان الاقتصادية والتي لا تتجاوز مليون جنيه، عددا كبير من الطرازات الجديدة بمصر ولكن نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز هذه السيارات والتي تبدأ من 645 ألف جنيه

نيسان صني

تتوفر نيسان صني موديل 2026 الجديدة بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة مانيوال، والفئة الأولى بناقل حركة أتوماتيك سعرها 735 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 810 آلاف جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

بايك U5 Plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 750 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 855 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

هيونداي إلنترا AD

الفئة الأولى فقط من هيونداي إلنترا AD موديل 2026 التي تباع تحت المليون جنيه وسعرها الرسمي 945.000 جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1600 سي سي يمنحها قوة 127.5 حصان، 155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

هيونداي أكسنت RB

تتوفر أكسنت RB بالسوق المصري بـ5 فئات وأسعارها تبدأ من 795 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية 825 ألف جنيه والثالثة 870 ألف جنيه، والرابعة 890 ألف جنيه والخامسة 925 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

جيلي إمجراند

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 839 ألف جنيه للفئة الأولى، و 939 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج shine الجديدة في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، فئة Advance (E1): بسعر يبدأ من 790.000 جنيه، وفئة Sport (E3): بـ 945.000 جنيه.

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.