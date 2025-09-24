بعد تقديمها رسميًا.. تعرف على أسعار أرخص سيارات أودي 2026 في مصر

طرح كوبرا ليون 2026 في السوق المصري.. بنفس الأسعار دون زيادة

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، عن أسعار Q2 كروس أوفر موديل 2026 وتقديمها رسميًا خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتتوفر أودي Q2 الجديدة وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية بفئة واحدة من التجهيزات هي S-line بسعر رسمي 2.200.000 جنيه.

يرصد التقرير التالي المواصفات التفصيلية لأودي Q2 الجديدة فى مصر:

أداء المحرك

تقدم أودي Q2 بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان، عزم أقصى 250 نيوتن متر بين 1500 و3500 لفة بالدقيقة. يرتبط محرك Q2 بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.8 ثانية.

وسائل الأمان

وسائل الأمان في Q2 تتمثل في، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، رصد قياس الهواء بالإطارات TPMS، نظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات.

السيارة مزودة أيضًا بـ6 وسادات هوائية أمامية وجانبية، مساند رأس أمامية تحمى الركاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات للضوء والأمطار.

التجهيزات والكماليات

تأتى مقصوره Q2 مزودة Fشاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 8 بوصة بالفئة الأعلى تدعم خاصية ربط الهواتف الذكية عبر تطبيقات ابل كار بلاي وأندوريد أوتو، نظام التحكم بالأوامر الصوتية، سقف بانورامي، كما زودت المقصورة بتكييف هواء أوتوماتيكي مختلف المناطق، مثبت للسرعة.