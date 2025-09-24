ضعف الطلب يجبر ستيلانتس على وقف إنتاج السيارات بهذه الدول

أمستردام - (د ب أ):

أوقفت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتيس الإنتاج مؤقتًا في مصنعي بواسي بفرنسا وبوميجليانو بإيطاليا، نظرا لضعف الطلب.

من المقرر أن يبدأ وقف الإنتاج في نهاية الشهر، وقد يمتد لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

سيتوقف مصنع الشركة في بوميجليانو بالقرب من نابولي عن إنتاج السيارة فيات باندا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل والسيارة ألفا روميو تونالي حتى 10 أكتوبر.

سيؤدي هذا إلى منح 3800 عامل أجازة. بالإضافة إلى ذلك، سيعلق مصنع بواسي الإنتاج في الفترة من 13 إلى 31 أكتوبر، مما يؤثر على حوالي 2000 عامل.

وينتج مصنع بواسي سيارات دي.إس3 وأوبل موكا الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) الصغيرة.

في غضون ذلك، استقرت مبيعات السيارات في أوروبا بشكل عام خلال الفترة من الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، عند حوالي 7.9 مليون سيارة، بينما انخفضت مبيعات سيارات ستيلانتيس بنسبة 8% ليصل إلى 1.19 مليون وحدة خلال الفترة نفسها.

وأعلنت ستيلانتيس أن الطلب على السيارة ألفا روميو تونالي تأثرت أيضا بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وهي سوق مهمة للعلامة التجارية الفارهة.

يذكر أن مجموعة ستيلانتيس الموجود مقرها في هولندا تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل وألفا روميو وفيات وكرايسلر.