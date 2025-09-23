110 آلاف جنيه انخفاض بأسعار جيتور T1 موديل 2026 في مصر

سيارة SUV تبدأ كيا الكورية تصنيعها في مصر مطلع 2026.. ما هي؟

أقرت قصراوي جروب، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور في السوق المصري، تخفيضًا بأسعار السيارة T1 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 110 آلاف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبح سعر جيتور T1 الجديدة والتي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات مليون و585 ألف جنيه مقابل مليون و695 ألف جنيه سابقًا.

تستمد جيتور T1 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، ينتج قدرة 184 حصانًا وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

تتميز جيتور T1 بأبعاد يبلغ طولها الإجمالي 4706 ملم، وعرضها 1967 ملم، وارتفاعها 1845 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2800 ملم. وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 574 لترًا.

تأتي جيتور T1 بتصميم مستوحى بوضوح من شقيقتها الأكبر T2، حيث تظهر الواجهة الأمامية بلمسات هجومية وجرأة في التفاصيل. تبرز الشبكة الأمامية الضخمة بحروف “جيتور” الممتدة بعرض السيارة، مع مصابيح ماتريكس ليد ومصد أمامي مرتفع يضم فتحات تهوية كبيرة تمنحها مظهرًا قويًا.

أما من الجوانب، فتأتي بأقواس عجلات بارزة ورفارف عضلية تعزز من الطابع الرياضي، مع جنوط قياس 19 بوصة وتصميم صندوقي أنيق. وفي الخلف، تحافظ على البصمة البصرية العصرية من خلال مصابيح LED خلفية بإضاءة رباعية داخلية.

تتميز مقصورة T1 بشاشة وسطية كبيرة بقياس 15.6 بوصة، والتي تعمل بمعالج سنابدراجون 8155 لتقديم تجربة استخدام ذكية وسلسة. وتدعم المقصورة بشاشة عدادات رقمية بالكامل، مع تصميم أنيق للمقود الرياضي ولوحة القيادة، وتطعيمات من الألومنيوم، بالإضافة إلى ناقل حركة إلكتروني.

كما تضم السيارة مقاعد جلدية مزودة بخاصيتي التدفئة والتبريد، وسقفًا بانوراميًا واسعًا يعزز من الشعور بالرحابة، إلى جانب زجاج جانبي عازل للصوت يمنح الركاب تجربة قيادة أكثر هدوءًا. وتمتد التجهيزات لتشمل وحدة تحكم بأنماط القيادة، كونسول وسطي عصري، وحاملات أكواب.

يقدم وكيل جيتور في مصر السيارة T1 الجديدة بضمان لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر على المحرك، وضمان على السيارة لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

