قبل الشراء.. تعرف على سعر هيونداي ماتريكس 2006 بسوق المستعمل

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات المستعملة التي تباع بأسعار مناسبة خاصة مع التراجع الكبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

يمكن شراء هيونداي ماتريكس 2006 بمتوسط سعري 370 ألف جنيه، وتفصل الحالة الفنية والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.

نستعرضها بالتفصيل خلال التقرير التالي:

تميزت ونجحت هيونداي ماتريكس بالشارع المصري لأسباب عديدة كونها مكسب خلال فترة استخدامها أو عند اتخاذ قرار إعادة البيع؛ فضلا عن انتشار مراكز الصيانة الخاصة بها وتوافر قطع الغيار.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هيوندا ماتريكس بالسوق المصري:

الأداء والمحرك

تعتمد هيونداي ماتريكس بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى 170 كيلو مترًا في الساعة، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 8,82 لترًا لكل 100 كم وتنطلق من 0 إلى 100 كم ساعة في 12.7 ثانية

الطول والأبعاد

تنتمي هيونداي ماتريكس لفئة السيارات متعددة الأغراض الصغيرة Mini MPV، ويبلغ طولها 4026 مم، وعرضها 1740 مم، وارتفاعها 1636 مم، وقاعدة عجلاتها 4026 مم، وخلوصها الأرضي 160 مم، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 354 إلى 1284 لتر.

مواصفات الأمان

تضم عوامل أمان هيونداي ماتريكس وسادة هوائية للسائق، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وإنذار حزام الأمان، وإنذار السرقة.

التجهيزات الداخلية والخارجية

مقصورة هيونداي ماتريكس مزودة بمكيف هواء يدوي، وراديو FM/AM ومشغل أقراص ضوئية، ومقاعد قماش، مع إمكانية طي الكنبة الخلفية.

تأتي هيونداي ماتريكس بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح أمامية للضباب، ومصابيح خلفية هالوجين، وبجنوط حديد مقاس 14 بوصة، أو جنوط رياضية مقاس 15 بوصة.