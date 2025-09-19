قائمة بأسعار سيارات نيسان الجديدة في مصر.. تبدأ من 645 ألف

بعد تراجع بعض طرازاتها حتى 115 ألف.. قائمة بأسعار سيارات بايك بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، 7 سيارات جديدة لعملاء السوق المحلي خلال شهر مايو الجاري وتبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه.

وتتنوع السيارات التي تقدمها العلامة اليابانية بالسوق المصري بين سيدان عائلية و SUV رياضية متعددة الاستخدامات وكروس أوفر وبيك أب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات نيسان الجديدة بالسوق المصري:

نيسان X-Trail

تقدم نيسان X-Trail في مصر بسعر يبدأ من 2 مليون و 50 ألف جنيه لفئة Accenta، والفئة N-Trek التي يتم طرحها لأول مرة سعرها الرسمي 2 مليون و 130 ألف جنيه، والفئة Tekna سعرها 2 مليون و 350 ألف جنيه.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

نيسان صني

تقدم نيسان صني2026 الجديدة في مصر بـ 4 فئات تبدأ من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، وأول فئة أوتوماتيك بيز بسعر 735 ألف جنيه، وثاني فئة أوتوماتيك بلس بسعر 780 ألف جنيه، وثالث فئة أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 810 ألف جنيه

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

نيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا موديل 2026 الجديدة في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 920.000 جنيه.

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان قشقاي

تقدم نيسان مصر قشقاي الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

تعتمد نيسان نيسان جوك على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

نيسان Navara

تبدأ أسعار نيسان نافارا في السوق المصري للفئة SC YD25 MID 2WD MT XE Plus ذات الدفع الثنائي من مليون و 400 ألف جنيه، وتتوفر فئة DC YD25 MID 4WD MT XE Plus ذات الدفع الرباعي بسعر 4 ملايين و 325 ألف جنيه.

أما فئة DC YD25 HI 4WD AT SE Plus سعرها 4 ملايين و 725 ألف جنيه، بينما فئة DC YD25 HI 4WD MT LE Plus سعرها 5 ملايين و 375 ألف جنيه، وتتوفر الفئة الأعلى تجهيزًا والأوتوماتيك DC YD25 HI 4WD AT LE Plus بسعر 5 ملايين و 825 ألف جنيه.

نيسان باترول

تقدم نيسان باترول في مصر بتشكيلة واسعة من الفئات حيث تبدأ الأسعار من 8 ملايين و990 ألف جنيه لفئة XE الأساسية المزودة بمحرك 3.8 لتر، وتتصاعد باختلاف التجهيزات وصولًا إلى فئة LE PLT City الأعلى تجهيزًا التي تعرض بسعر يبلغ 14 مليون جنيه.

وتضم المجموعة فئات SE T2 بسعر 9 ملايين و600 ألف جنيه، وSE Titanium بسعر 10 ملايين و750 ألف جنيه، وSE PLT City بسعر 11 مليون و750 ألف جنيه.

كما تشمل الفئات الأعلى فئة LE T1 بمحرك 3.5 لتر بسعر 11 مليون و50 ألف جنيه، وLE T2 SR RSE بسعر 11 مليون و900 ألف جنيه، وLE Titanium بسعر 13 مليون جنيه، لتكتمل المجموعة بإصدار LE PLT City بسعر 14 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

كيا توقع اتفاقية لتجميع سياراتها محليًا في مصر باستثمارات 500 مليون جنيه

بعد تراجع بعض طرازاتها حتى 115 ألف.. قائمة بأسعار سيارات بايك بمصر

أرخص سيارة عائلية جديدة تقدمها "كيا" في مصر