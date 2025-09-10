بالتعاون مع هواوي.. جاك تطلق سيارتها Hyptec A800 الهجينة

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة جاك (GAC) سيارتها الصالون Hyptec A800 الهجينة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة هواوي.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة Hyptec A800 الجديدة تأتي بطول 1ر5 متر وعرض 97ر1 متر وارتفاع 5ر1 متر، مع قاعدة عجلات يصل طولها إلى 02ر3 متر، ما يمنح السيارة رحابة واضحة في المقصورة.

وتخطف السيارة الهجينة الأنظار من خلال شريط إضاءة يمتد بطول 6 أمتار، والذي تصفه الشركة الصينية بأنه الأطول في العالم، إلى جانب عجلات بتصميم خاص ومقابض أبواب مخفية، بالإضافة إلى نظامLidar مثبت على السقف لدعم وظائف القيادة المتقدمة.

وتتضمن المقصورة نظام HarmonySpace 5 الجديد من هواوي، مدعوما بباقة Qiankun ADS 4.0 المخصصة للقيادة شبه الذاتية، ويتيح هذا النظام مجموعة واسعة من تقنيات المساعدة والخصائص الذكية، التي تجعل تجربة القيادة أكثر سهولة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة A800 على نظام دفع يجمع بين محرك بنزين تربو بسعة 5ر1 لتر يعمل كمولد وبطارية، وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 160 حصانا، بينما تصل السرعة القصوى إلى 185 كلم/س.