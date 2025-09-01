"سيارات أكل العيش".. طرح JMC "وحش الأسفلت" 2026 بتخفيض 50 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة TVD التابعة لمجموعة جي بي أوتو للتجارة والصناعة، الوكيل الحصري لعلامة JMC الصينية، السيارة جي إم سي Boarding بيك آب، خلال شهر سبتمبر الجاري بتخفيض 50 ألف جنيه.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تتوفر السيارة فردية الكابينة التي يتم تسويقها باسم "وحش الأسفلت" بعد التخفيض بأسعار تبدأ من 679.900 جنيه للفئة الأولى، و687.400 جنيه للفئة الثانية؛ ويبلغ إجمالي حمولة السيارة 1.5 طن.

تعتمد جي إم سي وحش الأسفلت التجارية المجمعة محليًا على سواعد محرك ديزل حقن مباشر رباعي الاسطوانات سعة 2.771 سي سي بقوة 77 حصان عند 3600 دورة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تمتلك سيارة جي إم سي المجمعة في مصر عدد من الكماليات ووسائل الراحة بحسب الفئة، أبرزها تكييف، باور، زجاج كهربائي، شاشة لمس، وسائد هوائية (Airbags)، سنتر لوك، جنوط رياضية، وكاميرا خلفية.