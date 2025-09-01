تخفيضات جديدة على عدد من سيارات شيري المجمعة في مصر.. التفاصيل

كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة "جي بي أوتو" عن موجة ثانية من التخفيضات السعرية على الطرازين المجمّعين محليًا "شيري تيجو 7" و"شيري تيجو 4 برو"، وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد تخفيضات شهر أغسطس الماضي.

شيري تيجو 4 برو

السيارة الكروس أوفر تحت المدمجة "شيري تيجو 4 برو" موديل 2026، والمجمعة محليًا، حصلت على تخفيضات تراوحت 25 ألف جنيه للفئة الأولى و65 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما بلغت قيمة التخفيض على الفئة الثالثة 75 ألف جنيه. وبهذا الانخفاض أصبحت الأسعار الجديدة على النحو التالي: الفئة الأولى "كومفورت" بسعر 875 ألف جنيه، والفئة الثانية "لاكشري" بسعر 915 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة "لاكشري تيربو" فقد أصبحت بسعر 980 ألف جنيه.

وتتوفر "شيري تيجو 4 برو" بخيارين لمنظومة القوة، حيث تعتمد النسخة الأولى على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي ليولد قوة قدرها 111 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك بنفس السعة لكنه مدعوم بشاحن تيربو تصل قوته إلى 145 حصانًا .

شيري تيجو 7

أما السيارة "شيري تيجو 7" موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، فقد حصلت هي الأخرى على تخفيضات كبيرة وصلت إلى 66 ألف جنيه على الفئة الأولى وإلى 81 ألف جنيه على الفئة الثانية. وبهذا أصبحت الأسعار الجديدة بعد التخفيض على النحو التالي: الفئة الأولى "كومفورت" بسعر 929 ألف جنيه، والفئة الثانية "لاكشري" بسعر 999 ألف جنيه.

وتعتمد "شيري تيجو 7" على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، قادر على توليد قوة تبلغ 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وينتقل الأداء إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض مكون من ست سرعات.