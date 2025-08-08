بعد تراجعها 350 ألف جنيه.. من ينافس شيفرولية كابتيفا في مصر؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه الأمريكية بمصر، تخفيض أسعار كابتيفا موديل 2025 التي تنتمي لفئة الـSUV العائلية بقيمة 350 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

وبحسب المعلن تباع شيفرولية كابتيفا 2025 بعد التخفيض للنسخة الأولى التي تتسع لـ5 أفراد بسعر رسمي مليون و150 ألف بدلا من مليون و 500 ألف جنيه، أما النسخة الثانية ثلاثية الصفوف التي تتسع لـ7 ركاب تباع مليون و200 ألف بدلا من مليون و 550 ألف.

ومع تخفيض كابتيفا بقيمة بلغت 350 ألف جنيه، يبحث العديد من المواطنين المقبلين على الشراء بمصر عن منافسيها خاصة التي تندرج معها بنفس الفئة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي كابتيفا بمصر:

شيري تيجو 7 برو ماكس

تتوفر تيجو 7 برو ماكس الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و180 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و280 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري تيجو 7 برو ماكس على محرك رباعى الاسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، بقوة 145 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

جيتور X70 Plus

تقدم جيتور X70 Plus موديل 2026 في السوق المصري بسعر رسمي مليون 130 ألف جنيه.

تعتمد جيتور X70 Plus المجمعة محليًا على محرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة تبلغ 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر.

رينو داستر

تبدأ أسعار رينو داستر في السوق المصري من مليون و224.900 جنيه للفئة H1، ومليون و324.900 للفئة H2، والفئة H3 الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي مليون و399.900 جنيه.

تأتي رينو داستر الـSUV الرياضية التي تعد أحدث سيارات العلامة الفرنسية في مصر، بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

شانجان CS55+

تتوفر شانجان CS55+ موديل 2026 المجمعة في مصر، بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE الأولى ومليون و180 ألف جنيه للفئة PREMIUM الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شانجان CS55-Plus على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 185 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق DCT من 7 سرعات، وخزان وقود سعة 55 لتر.

