كتبت- داليا الظنيني:

أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأنباء المتداولة حول انخفاض أسعار جميع السيارات بنسبة 25% غير دقيقة، مشيرًا إلى أن التخفيضات تتركز في موديلات محددة فقط.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، قال زيتون، إن نسب التراجع في أسعار معظم السيارات تتراوح بين 3% و8%، بينما شهدت بعض الموديلات انخفاضًا كبيرًا يصل إلى 350 ألف جنيه.

وأوضح زيتون أن السيارات التي انخفضت أسعارها بنسبة كبيرة تعاني من قلة الإقبال، مما دفع الوكلاء إلى تقليص الأسعار لتصريف المخزون واستيراد موديلات جديدة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركات لتجديد المخزون وتلبية متطلبات السوق.

وتابع زيتون أن ظاهرة "الأوفر برايس" لا تزال قائمة في حوالي 30 نوعًا من السيارات، خاصة تلك المُنتجة محليًا، بسبب نقص الصناعات المغذية وتحديات سلاسل الإنتاج.

وأكد عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه المشكلات تؤثر على توافر بعض الفئات، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار.

وأشار زيتون إلى أن بعض السيارات شهدت خصومات تصل إلى 250 ألف جنيه دون تخفيضات رسمية، بهدف تصريف المخزون الراكد.

وتابع أن السوق المصري يحتاج إلى تحسين سلاسل التوريد ودعم الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.