انخفاض أسعار سيارات جيتور بمصر في أغسطس حتى 224 ألف جنيه - قائمة رسمية

كتب- محمود أمين :

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، عن قائمة أسعار موديلات سيارات جيتور، والتي شملت تخفيضات كبيرة تصل إلى 224 ألف جنيه على بعض الطرازات مقارنةً بالموديلات السابقة.

ويقدم الوكيل المحلي سيارات جيتور الصينية بضمان على المحرك لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر، وضمان شامل على السيارة لمدة 6 سنوات أو 150,000 كم.

كما تقدم الشركة خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر على جميع طرازات جيتور لفترة محدودة.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 بتخفيض 75 الف جنيه

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه، بتخفيض 194 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه، بتخفيض 124 ألف جنيه.

جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه، فئة جديدة.

جيتور داشينج 1.5 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، بتخفيض 189 ألف جنيه.

جيتور داشينج 1.6 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جني، بتخفيض 224 ألف جنيه.

جيتور T1 موديل 2026 بسعر 1,695,000 جنيه، تخفيض 30 ألف جنيه.

جيتور T2 موديل 2026 بسعر 1,865,000 جنيه، تخفيض 30 ألف جنيه.

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