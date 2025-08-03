إعلان

انخفاض أسعار سيارات جيتور بمصر في أغسطس حتى 224 ألف جنيه - قائمة رسمية

05:02 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جيتور T1 وT2
  • عرض 13 صورة
    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
  • عرض 13 صورة
    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
  • عرض 13 صورة
    جيتور X70 PLUS المجمعة محليا
  • عرض 13 صورة
    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
  • عرض 13 صورة
    جيتور t1
  • عرض 13 صورة
    جيتور t1 الجديدة كليا
  • عرض 13 صورة
    جيتور t1 الجديدة كليا
  • عرض 13 صورة
    جيتور X70 بلس
  • عرض 13 صورة
    جيتور T2 الجديدة
  • عرض 13 صورة
    جيتور X90 بلس
  • عرض 13 صورة
    جيتور داشينج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود أمين :

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، عن قائمة أسعار موديلات سيارات جيتور، والتي شملت تخفيضات كبيرة تصل إلى 224 ألف جنيه على بعض الطرازات مقارنةً بالموديلات السابقة.

ويقدم الوكيل المحلي سيارات جيتور الصينية بضمان على المحرك لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر، وضمان شامل على السيارة لمدة 6 سنوات أو 150,000 كم.

كما تقدم الشركة خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر على جميع طرازات جيتور لفترة محدودة.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 بتخفيض 75 الف جنيه

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه، بتخفيض 194 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه، بتخفيض 124 ألف جنيه.

جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه، فئة جديدة.

جيتور داشينج 1.5 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، بتخفيض 189 ألف جنيه.

جيتور داشينج 1.6 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جني، بتخفيض 224 ألف جنيه.

جيتور T1 موديل 2026 بسعر 1,695,000 جنيه، تخفيض 30 ألف جنيه.

جيتور T2 موديل 2026 بسعر 1,865,000 جنيه، تخفيض 30 ألف جنيه.

أسعار سيارات جيتور

اقرأ ايضاً

بعد ساعات من تقديمها.. دونج فينج Shine تنضم إلى قائمة أرخص السيارات في مصر

دونج فينج MHERO 1 أحدث سيارة للأراضي الوعرة في مصر.. أسعار ومواصفات

بعد تقديمها 5 طرازات لأول مرة.. 11 سيارة جديدة لعلامة شيري في مصر

جيتور أسعار السيارات سيارات جيتور انخفاض أسعار السيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة