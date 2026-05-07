قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تمتلك مقومات هائلة تجعلها "أرض الفرص والتنوع"، مشيرًا إلى أن الدولة لديها قدرات كبيرة وخبرات متنوعة تؤهلها لتحقيق نمو قوي في القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "فتحي"، أن السائح عندما يزور مصر يجد الأصالة والتنوع في التجربة السياحية، موضحًا أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على قياس أثر التجربة السياحية وتحسينها، سواء فيما يتعلق بالخدمات أو تجربة الطعام والثقافة المصرية الأصيلة التي تميز المقصد السياحي المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، المنعقدة على متن باخرة تعبر قناة السويس، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار.

وأكد وزير السياحة والآثار، أنه يؤمن بأهمية القيادة والرؤية الواضحة، موضحًا أن نجاح أي مؤسسة يعتمد على تحديد الاتجاه الصحيح، ومواءمة فريق العمل لتحقيق الأهداف، واختيار العناصر القادرة على التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا النهج تم تطبيقه خلال العامين الماضيين داخل الوزارة.

العمل الجماعي داخل الوزارة ساهم في تحقيق النجاح

وأشار فتحي إلى أن خبرته السابقة في قطاع الطيران ساعدته على التعامل مع تحديات القطاع السياحي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي داخل الوزارة ساهم في تحقيق زيادة بلغت نحو 20% خلال العام الماضي، إلى جانب نمو ملحوظ في معدلات الإنفاق السياحي.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن القطاع واجه تحديات كبيرة خلال فترة الحرب الروسية، مؤكدًا أن الوزارة اعتمدت على تحليل مؤشرات الإنفاق والحركة السياحية للتعامل مع تلك الأزمة وتقليل آثارها على القطاع.

شريف: أهمية التكامل بين ملفي السياحة والآثار

وشدد فتحي على أهمية التكامل بين ملفي السياحة والآثار، مؤكدًا وجود رؤية لخلق صيغة مشتركة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعين معًا، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والترميم بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف أن القطاع الخاص شارك بالفعل في عدد من مشروعات ترميم المواقع الأثرية، مع وجود التزام كامل بالحفاظ على الآثار والمواقع التراثية وصيانتها وفق أعلى المعايير.

وأكد وزير السياحة والآثار أن استعادة حركة الطيران تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم وسائل النقل المختلفة مثل الطائرات والسفن، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل أثرا بشكل مباشر على حركة الطيران وإلغاء بعض الرحلات إلى مصر.

وأوضح أن المؤشرات الحالية مقارنة بالتوقعات تعكس إمكانية تحقيق نمو يصل إلى 27%، مشددًا على أن دعم حركة الطيران والتواصل الدولي يتطلب تعاون الحكومات وجميع الجهات المعنية لدعم القطاع السياحي عالميًا.