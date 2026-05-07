نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من المناطق بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل وزيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطها وطرحها بالأسواق، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وتسويق منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتم ضبط نحو 3 أطنان من المنتجات المُخالفة الضارة بصحة وسلامة المواطنين ، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، كشفت عن قيام أحد المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة خل وزيت الطعام، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق في صورة منتجات تحمل بيانات مضللة وأسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، في محاولة لإحداث تضليل للمستهلكين وتسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، بما يُشكل إضرارًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني وبجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.

كما تبين قيام القائمين على تلك الأنشطة بممارسة عمليات التعبئة والتغليف داخل بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين وجودة السلع المتداولة، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق.