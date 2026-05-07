أعلنت شركة أورنج لخدمات الهاتف المحمول زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي المختلفة بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.

الأسعار الجديدة بعد الزيادة لباقات الإنترنت الأرضي، وفقا للموقع الرسمي للشركة:

باقات بسرعة تصل إلى 30 ميجا، وسرعة رفع حتى 3 ميجا:

باقة هوم دي إس إل 260 (حجم الباقة 150 جيجا): ارتفع السعر إلى 296.4 جنيه، بدلا من الباقة السابقة 140 جيجا بسعر 239.4 جنيه.

باقة هوم دي إس إل 330 ( حجم الباقة 200 جيجا): ارتفع السعر إلى 376.2 جنيه بدلا من 330.6 جنيه بزيادة 45.6 جنيه.

باقة هوم دي إس إل 395 ( حجم الباقة 250 جيجا): ارتفع السعر إلى 450.3 جنيه، بدلا من 410.4 جنيه بزيادة 39.9 جنيه.

باقة هوم دي إس إل 460 ( حجم الباقة 300 جيجا): بسعر 524.4 جنيه.

باقة هوم دي إس إل 660 ( حجم الباقة 500 جيجا): بسعر 752.4 جنيه.

باقة هوم دي إس إل 925 ( حجم الباقة 750 جيجا): بسعر 1054.5 جنيه.

باقات بسرعة تصل إلى 70 ميجا، وسرعة رفع حتى 7 ميجا:

باقة هوم دي إس إل 590 بسعر 672.6 جنيه، وحجم الباقة 250 جيجا.

باقة هوم دي إس إل 1175 بسعر 1339.5 جنيه، وحجم الباقة 750 جيجا.

باقة هوم دي إس إل 2000 بسعر 2280 جنيها، وحجم الباقة 1500 جيجا.

باقات بسرعة تصل إلى 100 ميجا، وسرعة رفع حتى 10 ميجا:

باقة هوم دي إس إل 880 بسعر 1003.2 جنيه، وحجم الباقة 300 جيجا.

باقة هوم دي إس إل 1000 بسعر 1140 جنيها، وحجم الباقة 400 جيجا.

باقة هوم دي إس إل 1425 بسعر 1624.5 جنيه، وحجم الباقة 750 جيجا.

باقات بسرعة تصل إلى 200 ميجا، وسرعة رفع حتى 20 ميجا:

باقة هوم دي إس إل 2350 بسعر 2679 جنيها، وحجم الباقة 1500 جيجا.

باقات بسرعة تصل إلى 500 ميجا، وسرعة رفع حتى 50 ميجا:

باقة هوم دي إس إل 2670 بسعر 3043.8 جنيه، وحجم الباقة 1500 جيجا.

وتلك الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي قدرها 14%.

