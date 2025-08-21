تخفيض يتجاوز 45 ألف جنيه على كايي X3 Pro الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كايي موتور إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة الصينية كايي في السوق المصري، تخفيض أسعار Kaiyi X3 Pro الجديدة كليًا في السوق المصري بقيمة تتراوح بين 30 إلى 46 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

تُطرح السيارة محليًا بعد التخفيض بفئتين، الفئة الأولى بسعر 915 ألف جنيه بدلا من 945 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 948.750 ألف جنيه بدلًا من 995 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات Kaiyi X3 Pro الجديدة في مصر:

تنتمي Kaiyi X3 Pro لفئة السيارات الكروس أوفر تحت المُدمجة، ويتم إنتاجها بالكامل في مصانع شركة شيري الصينية، ومن المقرر دخولها السوق المصري عبر الوكيل المحلي كايي موتور إيجيبت.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

يبلغ طول السيارة 4400 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1831 ملم، وارتفاعها 1653 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2632 ملم، وخلوص أرضي يبلغ 158 ملم.

تتضمن السيارة أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.

اقرأ أيضًا..

ديبال SO7 الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

بوجاتي Mistral .. أسرع وأغلى سيارة مكشوفة في العالم

7 راكب.. أسعار ومواصفات شيري تيجو 8 موديل 2026 المجمعة محليًا بمصر