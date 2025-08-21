برلين - (د ب أ):

تمثل كل سيارة بوجاتي تحفة فنية وهندسية فريدة من نوعها في عالم السيارات الخارقة، ومع الكشف عن سيارتها Mistral تقدم الشركة الفرنسية العريقة ليس مجرد سيارة رودستر فائقة فحسب، بل فصلا ختاميا مهيبا؛ حيث تودع المحرك W16 الأسطوري رباعي التربو، والذي قاد سيارات بوجاتي إلى قمة الأداء على مدى عقدين من الزمن.

وتجمع السيارة Mistral الجديدة بين القوة المطلقة والتصميم الأخاذ، لتقدم تجربة قيادة لا مثيل لها في الهواء الطلق وتجسد الإرث العظيم لشركة بوجاتي في أبهى صوره، ولا يوجد سيارة مصنوعة في مدينة مولشيم بمنطقة الألزاس الفرنسية، إلا وتحمل رقما قياسيا واحدا على الأقل.

وقد تجسدت هذه الصورة بالفعل عندما صنع "أيتور بوجاتي" سياراته الأولى قبل أكثر من 100 عام، وعندما قام الإيطالي "رومانو أرتيولي" بإعادة إحياء العلامة التجارية خلال حقبة التسعينيات من القرن المنصرم، ولم تتغير هذه الصورة أيضا عندما امتلكت شركة فولكس فاجن الألمانية حقوق العلامة التجارية في مطلع الألفية وأطلقت سيارة بوجاتي Veyron.

ومع انتهاء حقبة شركة فولكس فاجن بإطلاق السيارة Mistral الجديدة والمزودة بالمحرك W16 الأسطوري، تحتفل السيارة بهذه اللحظة الفارقة بأرقام قياسية أخرى، ومنذ عدة سنوات كانت بوجاتي مملوكة بأغلبية لمجموعة ريماك جروب، والتي تمتلك شركة بورشه بدورها حصة فيها، وهو ما يعني أن شركة فولكس فاجن تمتلكها بشكل غير مباشر.

السرعة القصوى

وقبل أن يطلق "ماتي ريماك" رئيس شركة بوجاتي سيارته Tourbillon، سجلت السيارة Chiron والموديل الرودستر Mistral العديد من الأرقام القياسية، ولا تقتصر هذه الأرقام على المحرك W16 بقوة 1176 كيلووات/1600 حصان وبسعة حجمية 8 لترات، وينطلق بالسيارة لسرعة قصوى تبلغ 420 كلم/س، مما يجعلها أسرع سيارة مكشوفة في العالم.

وقد وصل سائق اختبارات بالسيارة على حلبة مغلقة إلى سرعة 9ر453 كلم/س متفوقا بذلك على جميع سائقي الفورمولا 1.

6 ملايين يورو

ويمكن للشركة الفرنسية تحقيق رقم قياسي جديد من خلال طرح السيارة Mistral بتكلفة تقل قليلا عن 6 ملايين يورو، كما يقتصر إنتاجها على 99 نسخة فقط، وبالتالي فإنها تعتبر أغلى سيارة مكشوفة على الإطلاق، ونظير هذه التكلفة الباهظة يحصل العملاء على سيارة يتم تصنيعها يدويا على مدار أسابيع، والتي تعتبر بحق تحفة فنية وهندسية، وليس فقط لأن شركة بوجاتي قامت بتجهيز السيارة Chiron بهيكل جديد من ألياف الكربون يجذب الأنظار، ولكن يمكن النظر إلى السيارة باعتبارها قطعة فنية.

ويمتاز ذراع تعشيق ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض وسباعي السرعات بنموذج مصغر لتمثال الفيل الراقص، والذي كان سبب شهرة النحات "رامبرانت بوجاتي"، الشقيق الأصغر لصاحب الشركة أيتور بوجاتي، ولذلك عند تغيير التعشيقات يشعر قائد السيارة كأنه مدير سيرك أو مروض حيوان بري، وهو ما يتماشى تماما مع هذه القوة الهائلة للسيارة المكشوفة.

وعلى الرغم من أن سيارة بوجاتي Mistral تتمتع بقوة هائلة أكبر من سيارات الفورمولا 1، إلا أنها لا تتشبث بدواسة الوقود بعنف، بل إنها تتجول بأناقة وهدوء في الضواحي المحيطة بمصنعها في مدينة مولشيم على مقربة من ستراسبورغ.

وحش كاسر

ولكن عند الضغط بقوة أكثر من اللازم على دواسة الوقود، سيجد قائد السيارة نفسه في موقف عصيب؛ حيث تكشف السيارة Mistral عن وجهها الآخر وتتحول إلى وحش كاسر، ويعايش قائد السيارة اندفاعا حسيا لا مثيل له؛ حيث تنطلق السيارة الخارقة بسواعد المحرك الخلفي بعزم دوران يصل إلى 1600 نيوتن متر، ويزأر المحرك المزود بأربعة شواحن تربو بصوت جهوري، بينما يجلس شخصان في هذه السيارة ذات الفرش الجلدي الفاخر.

وبمجرد سماع صوت المحرك يصاب الركاب بصمم تجاه الأصوات الأخرى، وخاصة أن الأذن سترفرف بشدة مع الرياح عند الانطلاق بالسيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر2 ثانية، ويتجاوز مؤشر السرعة التناظري 200 كلم/س في أقل من 5 ثوان.

وعلى الرغم من سهولة قيادة السيارة بهذه السرعة على الطرقات مع الراحة الكبيرة، التي طورها المصممون من هيكل ألياف الكربون، إلا أن قيادة سيارة بوجاتي تتطلب تركيزا كاملا، ولذلك يتعين على من يرغب في الاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الصيفية في الهواء الطلق ألا يقود أسرع سيارة مكشوفة في العالم وخاصة مع تجاوز سرعة 300 كلم/س.

ومع أن سيارة بوجاتي Mistral تتمكن من تجاوز حدود الفيزياء بسهولة، إلا أنها تقف عاجزة أمام تقلبات الطقس، فعندما تتساقط الأمطار ويضطر قائدها إلى غلق السقف، فعندئذ تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 160 كلم/س.