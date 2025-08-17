بأقل من 745 ألف جنيه.. أرخص سيارة أمريكية في مصر

كتب - محمود أمين:

تقدم مجموعة المنصور للسيارات وكيل علامة شيفرولية الأمريكية في مصر، السيارة أوبترا السيدان الاقتصادية بفئتين من التجهيزات خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا لتسعيرها المعلن فإن شيفرولية أوبترا تصنف كأرخص سيارة تنتمي لعلامة أمريكية في السوق المحلي، إذ تباع بـ744.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و769.9 للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

وتأتي أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

