"رينو" الفرنسية تتكبد 11.2 مليار يورو خسائر بالنصف الأول 2025

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، أمس الخميس، تسجيل خسارة صافية بلغت 185ر11 مليار يورو (81ر12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، بالمقارنة مع الدخل الصافي الذي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ293ر1 مليار يورو.

وأفادت "رينو" بأن النتائج خلال النصف الأول من العام جاءت متأثرة بخسارة لمرة واحدة بلغت 315ر9 مليار يورو من حصتها في شركة "نيسان".

وأضافت "رينو" أن شركة "نيسان" ساهمت بالسلب في أرباحها خلال النصف الأول، بقيمة 331ر2 مليار يورو.

وباستثناء تأثير "نيسان" عليها، سجلت "رينو" دخلا صافيا قدره 461 مليون يورو، بانخفاض عن 469ر1 مليار يورو تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الخسائر التشغيلية 404ر8 مليار يورو، بالمقارنة مع الأرباح التشغيلية التي بلغت 898ر1 مليار يورو، و التي تم تسجيلها في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.