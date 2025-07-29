شيري تطلق أريزو 5 فيس ليفت رسميًا في مصر.. تعرف على أسعارها

كتب - محمود أمين:

تصوير - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو للسيارات وكلاء علامة شيري في مصر، عن تقديم طراز أريزو 5 الجديد محليًا،

وتقدم تقدم أريزو 5 الجديدة بسعر 675,000 جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي MT، الفئة Basic الثانية Basic بسعر 725,000 جنيه، أما الفئة الثالثة Comfort بسعر 755,000 جنيه.

تعتمد جميع فئات أريزو 5 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر، ينتج قدرة تصل إلى 114 حصانًا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 3800 دورة.

وقد تم تزويد الفئتين Basic وComfort بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، بينما جاءت فئة MT مزودة بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

تستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 120 مم وسعة تخزين خلفية تصل إلى 430 لترًا، ما يمنحها قدرة مناسبة للاستخدامات اليومية داخل المدن.

فيما يخص أنظمة الأمان، تحتوي جميع الفئات على وسادتين هوائيتين في الأمام، إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن خلفية، بالإضافة إلى نظام تثبيت مقاعد الأطفال، وتحذير من تجاوز السرعة. الفئة الأعلى Comfort تتميز بإضافة كاميرا خلفية للمساعدة في الركن.

أما التجهيزات الخارجية، فتشمل مصابيح أمامية من نوع هالوجين، مع فوانيس خلفية وإضاءة نهارية من نوع LED، ومرايا كهربائية مزودة بإشارات جانبية. وتنفرد فئة Comfort بفتحة سقف كهربائية، ومرايا قابلة للطي والتسخين.

من الداخل، تأتي جميع الفئات بعجلة قيادة مغطاة بالجلد، وشاشة عدادات قياس 3.5 بوصة، وفتحات تكييف خلفية. أما فئة Comfort فتم تزويدها بشاشة لمس قياس 8 بوصة تدعم تطبيقات الهواتف الذكية، ونظام مثبت سرعة، وتكييف بتحكم كهربائي، ووظائف متعددة لعجلة القيادة.

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