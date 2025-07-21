بفارق 30 ألف جنيه.. تشتري سوزوكي ديزاير 2025 أم بايك U5 بلس 2025؟

كتب - محمود أمين:

طرحت مودرن موتورز ولاء سوزوكي في مصر السيارة الجديد كليًا سوزوكي ديزاير 2025، الذي دخل في منافسة مباشرة مع عدد كبير من السيارات من أبرزها السيارة الصينية بايك U5 بلس . وخلال هذا التقرير، نقدم مقارنة تفصيلية بين السيارتين خاصة أن الفارق السعري بينهما لا يتجاوز 30 ألف جنيه.

الأسعار الرسمية

طرحت شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي في مصر، السيارة ديزاير 2025 الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المحلي بسعر رسمي يبلغ 829,900 جنيه مصري لفئة تجهيز واحدة.

في المقابل، تقدم شركة ألكان أوتو ، التابعة للمجموعة المصرية العالمية للسيارات ووكيل علامة بايك في مصر، طراز U5 بلس بفئتين من التجهيزات، تبدأ بأسعار رسمية من 800,000 جنيه مصري للفئة الأولى.

المحرك

تعتمد سوزوكي ديزاير 2025 على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يولد قوة 80 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يبلغ 111 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي. تبلغ السرعة القصوى للسيارة 165 كيلومتر/ساعة.

أما بايك U5 بلس 2025، فتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 111 حصانًا وعزم دوران 142 نيوتن متر، وتعمل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي أيضًا.

الأبعاد الخارجية

من حيث الحجم، بايك U5 بلس يبلغ طولها 4.66 متر، وعرضها 1.82 متر، وارتفاعها 1.48 متر، بينما قاعدة عجلاتها بطول 2.67 متر، خلوص أرضي يبلغ 15.5 سنتيمتر.

أما سوزوكي ديزاير، فتأتي بأبعاد أقل بشكل عام: الطول 3.995 متر، العرض 1.735 متر، الارتفاع 1.525 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.450 متر.

أنظمة الأمان

تتميز ديزاير بمنظومة أمان تشمل 6 وسائد هوائية (أمامية، جانبية، وستارية)، فرامل مانعة للانغلاق ، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل ، برنامج الثبات الإلكتروني ، تحكم في الثبات عند المرتفعات، مساعد فرامل، مثبت سرعة، نظام تثبيت مقاعد الأطفال ، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية.

في المقابل، تأتي بايك U5 بلس، حيث تضم وسائد هوائية أمامية وجانبية، أنظمةالفرامل المساعدة، فرامل يد كهربائية مع خاصية التثبيت على المرتفعات، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، نظام مراقبة النقاط العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، نظام الدخول الذكي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات.

الأنظمة الترفيهية

تعتمد سوزوكي ديزاير على مقصورة مع شاشة قياس 9 بوصات تدعم تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، كاميرا 360 درجة، شاحن لاسلكي، وسقف كهربائي.

أما بايك U5 بلس، تأتي بشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وشاشة وسطية ضخمة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من 6 مكبرات صوت، مع تكييف هواء أوتوماتيكي وفتحات تكييف خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد.

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