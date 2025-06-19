ستروين تطالب مالكي سيارات C3 وDS3 بهذه الدول بالتوقف فورًا عن قيادتها

وكالات:

أفادت تقارير صحفية، الأربعاء، بأن شركة ستروين، التابعة لمجموعة ستيلانتس، طالبت مالكي سيارات C3 وDS3 من طرازات أعوام 2014 حتى 2019، بالتوقف الفوري عن قيادة السيارات، وذلك عقب حادث وفاة مروع ناتج عن انفجار وسادة هوائية من نوع "تاكاتا" في سيارة C3 قرب مدينة ريمس الفرنسية قبل أيام.

ويأتي هذا التوجيه بعد تقارير عن وفاة 13 شخصًا على الأقل في فرنسا بسبب الخلل نفسه، حيث يمكن للوسائد الهوائية أن تنفجر بقوة مفرطة وتطلق شظايا معدنية داخل المقصورة.

من جانبه طلب وزير النقل الفرنسي، فيليب تابارو، سحب جميع سيارات Citroën C3 وDS3 الخاضعة لحملة استدعاء بسبب وسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا من الطرق، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن وسائل إعلام فرنسية.

وقالت الحكومة الفرنسية إن المركبات المصنعة بين عامي 1998 و2019 يرجح أن تكون مشمولة بحملة الاستدعاء، بسبب وجود خلل في الوسائد الهوائية، التي قد تنفجر عند تفعيلها، مما قد يؤدي إلى تطاير شظايا معدنية تُسبب إصابات خطيرة أو الوفاة.

وتشمل حملة الاستدعاء أكثر من 82.000 سيارة في فرنسا، إلى جانب أكثر من 441.000 سيارة في أوروبا. وتحث الشركة جميع المالكين على فحص رقم الهيكل (VIN) عبر موقع ستروين الرسمي، والتوجه إلى أقرب وكيل معتمد لإجراء الإصلاح اللازم مجانًا.

ولفتت الشركة في نداءها لمالكي السيارات C3 و DS3 بضرورة التأكد ما إذا كانت سياراتهم مشمولة بالاستدعاء، وعدم قيادة السيارة تحت أي ظرف إذا ما ثبت طلب استدعائها، والمسارعة بحجز موعد في مركز صيانة معتمد لاستبدال الوسادة الهوائية.

وتعد فضيحة تاكاتا واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ صناعة السيارات، حيث تورطت الشركة اليابانية في تصنيع وسائد هوائية معيبة يمكن أن تنفجر بعنف عند تعرضها للحوادث، مما يؤدي إلى إطلاق شظايا معدنية قاتلة داخل المقصورة.

وقد بدأت الأزمة في الظهور منذ عام 2009، وسرعان ما اتسع نطاقها ليشمل أكثر من 100 مليون سيارة حول العالم من مختلف العلامات التجارية، بينها تويوتا، هوندا، فورد، بي إم دبليو، وستروين.

تسببت الوسائد الهوائية المعيبة في وفاة وإصابة المئات حول العالم، ما دفع سلطات السلامة المرورية في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا إلى إطلاق حملات استدعاء غير مسبوقة.

وأمام الضغوط القضائية والتكاليف الهائلة، أعلنت شركة تاكاتا إفلاسها رسميًا في عام 2017، تاركة إرثًا من أكبر استدعاء أمني في تاريخ السيارات الحديث، ولا تزال تبعاته مستمرة حتى اليوم مع استمرار اكتشاف مخاطر في سيارات لم تصلح بعد.

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