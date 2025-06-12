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رينو تطلق سيارتها 5 E-Tech الكهربائية الجديدة

11:54 ص الخميس 12 يونيو 2025
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    رينو  5 E-Tech 
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    رينو  5 E-Tech 
  • عرض 4 صورة
    رينو  5 E-Tech 
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باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عن توسيع باقة موديلات الطراز 5 E-Tech بالموديلElectric Five الجديد.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة 5 E-Tech Electric Five الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 70 كيلووات/95 حصان وبطارية بسعة 40 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 312 كلم.

وبفضل عزم الدوران الأقصى البالغ 215 نيوتن متر، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون12 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كلم/س.

وعلى صعيد التجهيزات، تأتي السيارة 5 E-Tech Electric Five الجديدة مزودة بنظام عرض مزدوج داخلي OpenR، يضم شاشة عدادات بحجم 7 بوصات وشاشة وسطية متعددة الوسائط بحجم 10 بوصات، تدعم أنظمة Android Auto وApple CarPlay، مع تحديثات "عبر الأثير" للحفاظ على البرمجيات محدثة دائما.

وتشتمل باقة التجهيزات أيضا على مصابيح LED كاملة ومكيف هواء يدوي ومكابح يد إلكترونية، بالإضافة إلى مقاعد خلفية قابلة للطي ومنفذي USB-C في الأمام.

رينو  5 E-Tech السيارات الكهربائية السيارات الجديدة
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