مانهارت تحقن بورشه 911 Turbo S المعدلة بقوة 922 حصان.. صور وتفاصيل

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانهارت الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات، عن إطلاق سيارتها Performance TR 900 II المعدلة، والتي تقوم على أساس السيارة بورشه 911 Turbo S.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنه بفضل حزمة تعديل الأداء ارتفعت قوة المحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.8 لتر من 650 إلى 922 حصان، كما ارتفع عزم دوران الأقصى من 800 إلى 1090 نيوتن متر.

كما تتميز السيارة المعدلة من خلال طاقم الجنوط قياس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة في الخلف. وتأتي الجنوط باللون الأسود اللامع، مع إمكانية تخصيص اللون حسب الطلب.

كما تم خفض ارتفاع السيارة بنحو 30 ملم بفضل نظام نوابض H&R، مما يعزز المظهر الرياضي ويحسن أداء القيادة.

مظهر هجومي

ويكتمل المظهر الهجومي للتصميم الخارجي بحزمة أيروديناميكية من شركة “Moshammer”، والتي تتألف من مشتت هواء أمامي وعتبات جانبية وناشر خلفي وجناح من ألياف الكربون، وجميع هذه العناصر مطلية باللون الأسود اللامع لتضفي تباينا أنيقا مع لون الهيكل الأزرق.

أما المقصورة الداخلية، فظلت إلى حد كبير كما هي، ولكن مع إضافات تعكس ذوقا رفيعا من خلال فرش الجلد الأسود الفاخر وتفاصيل باللون الأزرق على أحزمة الأمان وخيوط الحياكة، بالإضافة إلى حصير خاص يحمل شعار "مانهارت" لتكمل الطابع الرياضي.

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