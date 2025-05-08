تويوتا تحذر من تراجع أرباحها في ظل مخاطر فوضى الرسوم الجمركية

طوكيو - (د ب أ):

تستعد شركة تويوتا موتور كورب، أكبر منتج سيارات في اليابان لعام صعب، حيث حذرت الشركة من انخفاض أرباحها في الوقت الذي تسعى فيه الشركات المصنعة العالمية لحماية نفسها من اضطرابات الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت الشركة اليوم أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 8ر3 تريليون ين (26 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس المقبل وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 7ر4 تريليون ين، في حين كانت أرباح التشغيل في العام الماضي 8ر4 تريليون بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه التوقعات الحذرة في أعقاب نهاية فاترة للسنة المالية الأخيرة، مع ارتفاع الأرباح بنسبة3ر0.3% إلى 1ر1 تريليون ين في الربع الأخير من العام المالي الماضي بفضل التعافي المطرد في المبيعات في الولايات المتحدة واليابان والصين.

وقالت تويوتا إنها أخذت في الاعتبار مبدئيًا خسارة قدرها 180 مليار ين في أرباحها خلال شهري أبريل ومايو نتيجةً للرسوم الجمركية الأمريكية. وتنضم بذلك إلى العدد المتزايد من شركات صناعة السيارات والتجار وموردي قطع غيار السيارات الذين تضرروا بشدة من استراتيجية ترامب التجارية المتغيرة باستمرار.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم ترامب بعض الدعم للقطاع بتوقيعه توجيهًا يُعفي السيارات المستوردة من رسوم جمركية منفصلة على الألومنيوم والصلب. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان منفصل يسمح لشركات صناعة السيارات التي تُنتج وتبيع السيارات المُصنّعة في الولايات المتحدة بالمطالبة بتعويض يصل إلى 75ر3% من قيمة السيارات الأمريكية الصنع - وهو إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية البالغة 25% على المكونات المستوردة والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو الحالي.

تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لخمس من أكبر شركات صناعة السيارات اليابانية. وقد مثّلت حوالي 23% من مبيعات تويوتا العالمية العام الماضي، و28% لنيسان، و71% لسوبارو، وفقًا لبلومبرج إنتليجنس. ومن بين حوالي 9ر5 مليون سيارة باعتها شركات السيارات اليابانية في الولايات المتحدة العام الماضي، كان نصفها تقريبًا مستوردًا.

وشهدت كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، بما في ذلك تويوتا، ارتفاعًا في مبيعاتها في الولايات المتحدة في مارس، حيث سارع العملاء إلى الشراء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، مما قد يضيف آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات.