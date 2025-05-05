كيف تحافظ على مقصورة سيارتك من أشعة الشمس الحارقة؟

كتب - محمود أمين:

مع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح أشعة الشمس القوية أكثر ضررًا على مقصورة سيارتك الداخلية، فالتعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة يؤدي إلى تآكل وتشقق المواد الداخلية مثل التابلوه، الجلد، القماش، والبلاستيك، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة السيارة بشكل كبير عند العودة إليها بعد ركنها.

ولتفادي هذه الأضرار والحفاظ على سيارتك، نقدم مجموعة من النصائح:

المظلات الشمسية

المظلات الواقية من الشمس هي من أبسط وأكثر الوسائل فاعلية لتقليل الحرارة داخل السيارة. قم بوضعها على الزجاج الأمامي عند ركن السيارة نهارًا، ويفضل استخدام مظلات مخصصة للزجاج الجانبي والخلفي أيضًا.

المظلات العاكسة للضوء (المصنوعة من مواد الألومنيوم) تعتبر الأفضل لردع الأشعة فوق البنفسجية وتقليل درجة الحرارة الداخلية بشكل ملحوظ.

حاول دائمًا ركن سيارتك تحت مظلات ثابتة أو في جراجات مغلقة. وإن لم يكن ذلك ممكنًا، فابحث عن أماكن يوجد بها ظل طبيعي مثل الأشجار أو المباني. هذا يقلل من تعرض المقصورة المباشر لأشعة الشمس ويبطئ من تدهور المواد الداخلية.

الأغطية القماشية

الغطاء القماشي أو المصنوع من مواد مضادة للحرارة للتابلوه يحميه من التشققات ويقلل من امتصاص الحرارة. بعض هذه الأغطية تأتي ببطانة عاكسة للضوء تساعد على الحفاظ على برودة سطح التابلوه.

تركيب تظليل

تركيب تظليل احترافي للنوافذ، معتمد ومطابق للمعايير القانونية، يُعد استثمارًا مهمًا. هذه الأفلام تقلل من اختراق الأشعة فوق البنفسجية بنسبة قد تصل إلى 99%، وتحافظ على برودة المقصورة وتمنع بهتان ألوان التابلوه والمقاعد.

إذا كانت مقاعد سيارتك أو أجزاء من التابلوه مغطاة بالجلد أو الفينيل، فاحرص على تنظيفها بمواد مخصصة مضادة للأشعة فوق البنفسجية.

هذه المستحضرات تُرطب الجلد وتمنع جفافه وتشقق سطحه. أما البلاستيك، فهناك مواد تلميع وحماية تحفظ لونه ولمعانه الطبيعي.

أغطية للمقاعد

استخدام أغطية مخصصة للمقاعد، سواء من القماش أو الجلد، يساهم في حمايتها من التعرّض المباشر للحرارة. يمكن استخدام أغطية خفيفة الوزن يسهل تركيبها وخلعها يوميًا في الصيف، خاصة إذا كنت تترك السيارة مركونة لفترات طويلة.

في الأماكن الآمنة، يمكنك ترك النوافذ مفتوحة قليلاً – بمقدار نصف سنتيمتر – للسماح بتدوير الهواء داخل السيارة وتقليل ارتفاع

عند ركوب السيارة بعد وقوفها تحت الشمس، لا تقم بتشغيل المكيف مباشرة على أقصى درجة. افتح النوافذ أولًا، ثم شغّل المكيف على وضع التهوية لطرد الهواء الساخن من داخل السيارة، وبعدها شغّله على التبريد تدريجيًا. هذا يخفف الضغط على نظام التكييف ويحافظ على فعاليته.

هناك منتجات متخصصة تُرش داخل المقصورة وتكوّن طبقة حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية. هذه المنتجات تُستخدم مرة كل بضعة أشهر، وتوفر حماية مستمرة للتابلوه والمقاعد من الجفاف والتشقق.

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