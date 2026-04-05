لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث تصادم دراجة نارية بطريق كفر عسكر بدائرة مركز تلا في محافظة المنوفية، بينما أُصيب آخر بجروح متفرقة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد مصرع الشاب "يوسف.ر.م" 18 عامًا، وإصابة "محمد إ.م.خ" 17 عامًا بكدمات وسحجات، وكلاهما من قرية الكمايشة.

نقل المصاب للمستشفى

جرى نقل المصاب إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، بينما وُضع جثمان المتوفى تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استعدادات تشييع الجثمان

تستعد أسرة الشاب لاستخراج تصريح الدفن خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بالمقابر القبلية في القرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

التحقيقات

باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.