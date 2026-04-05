مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بطريق تلا بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:20 ص 05/04/2026 تعديل في 12:00 م

ضحية طريق كفر عسكر

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث تصادم دراجة نارية بطريق كفر عسكر بدائرة مركز تلا في محافظة المنوفية، بينما أُصيب آخر بجروح متفرقة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد مصرع الشاب "يوسف.ر.م" 18 عامًا، وإصابة "محمد إ.م.خ" 17 عامًا بكدمات وسحجات، وكلاهما من قرية الكمايشة.

نقل المصاب للمستشفى

جرى نقل المصاب إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، بينما وُضع جثمان المتوفى تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استعدادات تشييع الجثمان

تستعد أسرة الشاب لاستخراج تصريح الدفن خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بالمقابر القبلية في القرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

التحقيقات

باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
