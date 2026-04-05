عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع الزراعة الكهروضوئية (Agri-PV) وخطط التوسع المستقبلية (Upscaling Scenarios) لمحطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية لخدمة المزارع بمدينة نويبع، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ ورئيس مدينة نويبع وأعضاء المكتب الفني.

كما شارك في الاجتماع ممثلو منظمة ORG التي تأسست عبر باحثين من معهد MIT، إلى جانب ممثلي مجتمع حبيبة (Habiba Community)، ومركز التميز للمياه (شراكة بين جامعات مصرية وأمريكية)، وشركة 3E العالمية، ورئيس مدينة نويبع العميد عبد الله.

دمج الألواح الشمسية مع الأراضي الزراعية

واستعرض الحضور مشروعًا مبتكرًا يُعد الأول من نوعه في قارة أفريقيا، يقوم على دمج الألواح الشمسية مع الأراضي الزراعية (Agri-PV)، بما يحقق الاستخدام المزدوج للأراضي من خلال توليد الطاقة المتجددة وزراعة المحاصيل في نفس المساحة، في إطار مواجهة تحديات التغير المناخي، وحماية المحاصيل، وتقليل استهلاك المياه، وتوفير طاقة نظيفة لتشغيل محطات التحلية الزراعية

حماية المحاصيل من الظروف المناخية القاسية

ويهدف المشروع إلى حماية المحاصيل من الظروف المناخية القاسية من خلال توفير الظل، وتقليل نسبة تبخر المياه من التربة بنحو 20% إلى 30%، إلى جانب توفير طاقة نظيفة ومستدامة بدلًا من الوقود الأحفوري "المازوت"، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التكلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق العمل بقيادة المهندس ريكاردو أربعة سيناريوهات للتوسع المستقبلي (Upscaling Scenarios)، شملت النظام اللامركزي بالكامل (Decentralized)، من خلال تزويد كل مزرعة بوحدة تحلية مصغرة ونظام طاقة شمسية خاص بها، والنظام اللامركزي جزئيًا (Semi-Decentralized)، عبر تقسيم المزارع إلى مجموعات صغيرة تتشارك في محطة تحلية متوسطة،

والنظام المركزي جزئيًا (Semi-Centralized)، بتقسيم المنطقة إلى قطاعين رئيسيين وإنشاء محطة لكل قطاع.

وأخيرًا النظام المركزي بالكامل (Centralized)، من خلال إنشاء محطة تحلية كبرى تخدم جميع المزارع، مع طرح موقع "مزرعة البطيخ" الحكومية كأحد المواقع المقترحة.

تنفيذ عدد من المشروعات الرائدة

كما ناقش الاجتماع تنفيذ عدد من المشروعات الرائدة (Pilot Projects) قبل التوسع، شملت تطبيق المشروع على 6 مزارع في القطاع الشمالي، و12 مزرعة بمحيط مزرعة حبيبة العضوية، إلى جانب إنشاء مزرعة بحثية على مساحة 7 فدادين ضمن التوسعات المقترحة.

عقد ورش عمل في مايو المقبل

وجرى الاتفاق على عقد ورشة عمل (Workshop) موسعة في 5 مايو المقبل بمشاركة الخبراء، من بينهم نائبة المحافظ كمخططة معمارية، لاختيار السيناريو الأنسب، إلى جانب الاستعداد لافتتاح المشروع التجريبي الأول (Pilot Project) خلال شهر مايو.

مناقشة سبل دعم الاستثمارات

كما ناقش المشاركون سبل جذب الاستثمارات الدولية، ودعوة شركاء وجهات مانحة، من بينها شركة Puratos، لدعم المشروع وتوسيعه، مع التخطيط لعقد ورشة عمل إضافية خلال شهر نوفمبر لمتابعة التطورات.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود محافظة جنوب سيناء لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة ورفع كفاءة القطاع الزراعي بالمحافظة.