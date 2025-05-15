أودي تطلق أيقونتها E-Tron GT Quattro الكهربائية.. تتجاوز 6 ملايين جنيه

إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي عن إطلاق أيقونتها E-Tron GT Quattro الكهربائية الجديدة نظير سعر يبدأ من 108 ألف و900 يورو أي مايعادل 6 مليون 200 ألف جنيه.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الكهربائية E-Tron GT Quattro الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الجران توريزمو، تطل بملامح جريئة تحافظ على المظهر الرياضي الفاخر.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محركين كهربائيين بقدرة إجمالية تبلغ370 كيلووات/503 حصان، مع إمكانية زيادتها مؤقتا إلى 430 كيلووات/585 حصان بواسطة نظام التحكم في الانطلاق “Lauch Control”.

وتتوفر للسيارة بطارية بسعة105 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 622 كلم.

وتتسارع السيارة الكهربائية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 0ر4 ثوان.