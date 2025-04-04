بعد ارتفاع أسعارها.. أبرز منافسي شيفروليه أوبترا المجمعة محليًا بمصر

كتب - محمد جمال:

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شيفروليه في مصر، زيادة بقيمة 20 ألف جنيه بأسعار سيارتها أوبترا السيدان العائلية موديل 2025 المجمعة محليًا خلال شهر أبريل الجاري.

تقدم أوبترا موديل 2025 الجديدة في السوق المصري بعد الزيادة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 745 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية بسعر 770 ألف جنيه.

ومع ارتفاع أسعار أوبترا الجديدة، فمن المتوقع أن تزيد المنافسة بينها وبين عددا من السيارات التي تندرج معها بنفس الفئة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 من 665.000 جنيه للفئة القياسية، و715.000 جنيه للفئة الثانية، و745.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

هيونداي أكسنت RB

تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB في السوق المصري من 780 ألف جنيه للفئة الأولى،و 810 ألف جنيه للفئة الثانية، و 855 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 875 ألف جنيه للفئة الرابعة، و 910 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

إم جي 5

تقدم إم جي 5 السيدان العائلية الصينية موديل 2025 بالسوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون جنيه.

تعتمد MG5 موديل 2024 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

بايك U5 Plus

تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

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