نادي السيارات: إنشاء حلبة فورمولا-1 في مصر تكلفتها 500 مليار جنيه

كتب - محمود أمين:

كشف رؤوف جعفر، عضو مجلس إدارة نادي السيارات المصري ورئيس لجنة السباقات والراليات بالنادي، عن مشروع طموح يسعى النادي لتنفيذه خلال السنوات المقبلة، يتمثل في إنشاء أول حلبة سباقات فورمولا 1 في مصر بمعايير عالمية.

وأكد جعفر في تصريحات على هامش فعاليات بطولة كأس إيزي كارت مصر 2025 –لسيارات الكارتينج، أن نادي السيارات المصري يمتلك دراسة جدوى شاملة ومحدثة أعدتها واحدة من كبرى الشركات الهندسية العالمية، تتضمن تخطيطًا دقيقًا لمشروع الحلبة التي يمكن أن تضع مصر على خريطة سباقات الفورمولا-1 الدولية.

وأضاف أن تكلفة إنشاء حلبة سباق متوافقة مع اشتراطات الاتحاد الدولي للسيارات قد تتجاوز 500 مليار جنيه مصري، مشيرًا إلى وجود اهتمام فعلي من مستثمرين مصريين وأجانب لدعم المشروع.

وأردف، لكن في الوقت ذاته، شدد على ضرورة مراعاة عوامل أخرى أساسية، مثل البنية التحتية، والمرافق اللوجستية، والخدمات السياحية، لضمان قدرة مصر على استضافة حدث عالمي بهذا الحجم.

وأوضح جعفر أن من أبرز الشروط التي يضعها الاتحاد الدولي للسيارات للحصول على رخصة لإقامة سباقات الفورمولا-1، أن تكون الحلبة مصممة وفقًا لمعايير السلامة من الدرجة الأولى، وهو التصنيف الأعلى عالميًا، والذي يتطلب استخدام مواد خاصة، أنظمة أمان متقدمة، وتصميم هندسي يراعي أدق التفاصيل المتعلقة بسلامة السائقين والجماهير.

ويضاف إلى ذلك، توافر بنية تحتية قوية تشمل، مطار دولي قريب لاستقبال الفرق والمعدات، فنادق ومطاعم بمستويات عالمية قادرة على استيعاب آلاف الزوار، شبكة طرق حديثة لتسهيل التنقلات، ومرافق مساندة مثل المستشفيات، مراكز الإعلام، ونقاط الدعم اللوجستي.

وأشار جعفر إلى أن حلم إنشاء حلبة فورمولا-1 في مصر ليس جديدًا، لكنه بات أقرب للواقع من أي وقت مضى، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد برياضة السيارات محليًا، والنجاحات المتكررة لبطولات الكارتينج والراليات التي ينظمها النادي.

ولفت إلى أن المشروع سيكون بوابة اقتصادية وسياحية كبيرة، يمكن أن تضع مصر في قلب أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية، وتجذب استثمارات ضخمة وفرص عمل في مجالات متعددة.

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