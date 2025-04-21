سفير المغرب بالقاهرة: مصانعنا تنتج سيارتين كل دقيقة ونسعى لزيادة المعدلات

كتب - محمود أمين:

شهدت القاهرة حدثًا هاماً بمجال السيارات، تمثل في تقديم سيارة رينو كارديان الجديدة للمرة الأولى في السوق المصرية. وجاء هذا الحدث بتنظيم من شركة الكان أوتو، الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر.

وخلال الحفل، أدلى السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية في القاهرة، بتصريحات مهمة تناولت واقع ومستقبل صناعة السيارات في بلاده، مؤكداً أن المغرب لم يعد مجرد مركز صناعي محلي، بل تحول إلى لاعب دولي أساسي في سلاسل التوريد العالمية في قطاع السيارات.

وقال السفير محمد آيت وعلي إن المغرب ينتج حاليًا حوالي 700 ألف سيارة سنويًا، أي ما يعادل سيارتين كل دقيقة تقريباً، ما يجعل المملكة من بين أبرز مصدري السيارات في المنطقة، وتحديدًا إلى أسواق أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتكاملة من الدولة المغربية، من خلال دعم الاستثمار الأجنبي، وتوفير بنية تحتية قوية، وتطوير كفاءات بشرية ذات مستوى عالمي في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن المملكة المغربية تعد من الوجهات الرائدة في صناعة السيارات على المستوى الأفريقي والمتوسطي، حيث تحتضن مصانع لعدد من كبرى الشركات العالمية، على رأسها رينو و بيجو ستروين.

ويعد مصنع رينو في طنجة أحد أكبر مصانع الشركة خارج أوروبا، ويتميز باستخدامه للطاقة المتجددة بنسبة كبيرة في عملياته التشغيلية. أما مصنع القنيطرة الذي يخص مجموعة ستيلانتيس، يعد من بين الأحدث تكنولوجيا في شمال أفريقيا.

وقد ساعد الموقع الجغرافي المتميز للمغرب، وقربه من الأسواق الأوروبية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أكثر من 50 دولة، في جذب الاستثمارات الصناعية، وتيسير عمليات التصدير.

وتبنت الحكومة المغربية منذ أكثر من عقد إستراتيجية واضحة لدعم قطاع السيارات، شملت تقديم تسهيلات جمركية، وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

كما تسعى المملكة في المرحلة المقبلة إلى توسيع إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، في إطار الالتزام بالتحول نحو النقل المستدام والاقتصاد الأخضر.

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