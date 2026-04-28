

أكد المحامي عصام عجاج، المحامي بالنقض، أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بإنشاء مجلس قومي للرجل، مشيرا إلى أن هذا ليس مجرد اقتراح.

وأوضح عجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن إنشاء مجلس للمرأة دون الرجل يمثل تمييزا وجريمة وفقا للدستور.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن جميع قوانين الأسرة الصادرة منذ 2000 كانت في صالح المرأة فقط، مما جعل الرجل "الحيطة المائلة" في المجتمع.

وتابع منتقدا رفع سن الحضانة من 9 إلى 15 عاما دون سند قانوني، وترتيب الحاضنين الذي يضع الأب في المركز 16 بعد البقال والبواب.

وشدد عصام عجاج على أن الخلع تم عام 2000 ضد إرادة الزوج، وكان المفتي نصر فريد واصل رافضا له مما أدى لإقالته.

وأكد المحامي بالنقض أن المجلس القومي للرجل سيحقق التوازن في تشريعات الأسرة، ويحمي الرجال من الدعاوى الكيدية والتغول على سن الحضانة.