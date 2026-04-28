أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول كلية العلاج الطبيعي علي تجديد 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة، وهي: شهادة الأيزو في نظم إدارة الجودة 9001:2015، وشهادة الأيزو في السلامة والصحة المهنية 45001:2018، وشهادة الأيزو في استمرارية الأعمال 22301:2019، بالإضافة إلي حصول الكلية على شهادتين جديدتين، هما ISO 14001:2018 لنظام الإدارة البيئية، وISO 21001:2025 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية.

وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو التميز العلمي والبحثي، ويعزز مكانة جامعة القاهرة باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة تسعى دائمًا لتطوير كلياتها وبرامجها الأكاديمية وفقًا للمعايير العالمية، مشيدًا بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين في تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن الجامعة تدعم دومًا خطط التطوير والتحديث بكافة كلياتها، بما يسهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حرص الجامعة على استكمال منظومة الاعتماد وضمان الجودة في مختلف كلياتها ومعاهدها، بما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لخريجيها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة.

وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه وتطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، إن حصول الكلية علي تجديد 3 شهادات أيزو بالإضافة إلي حصولها علي شهادتين جديدتين جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة بالإضافة للجهود المبذولة من كافة منسوبي الكلية، مؤكدًة أن هذا الإنجاز المتحقق يعكس قدرة الكلية علي مواجهة التحديات والارتقاء بمعايير التعليم والبحث العلمي، لافتًة إلي استمرار الكلية في تطوير برامجها التعليمية والبحثية وخدماتها المجتمعية بما يواكب أحدث المستجدات العلمية ويلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تواصل سعيها نحو إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وهي تخطو إلى الأمام في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، ورقمنه الخدمات والعمليات الإدارية، والاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

