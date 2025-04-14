بعد زيادة البنزين.. أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك خلال اجتماع اللجنه الأول للعام الجاري 2025 بعد تأجيل استمر 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وارتفعت أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه الجديدة والتي جاءت كالتالي: بنزين 95 ارتفع سعره من 17 إلى 19 جنيها للتر، وبنزين 92 ارتفع سعره من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 ارتفع سعره من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار ارتفع سعره من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

ومع ارتفاع أسعار الوقود بالسوق المصري يبحث العديد من المواطنين عن بدائل أخرى تكون أكثر توفيرًا من الناحية المالية، وأصبحت السيارات الكهربائية بمصر خلال الآونة الأخيرة الأكثر انتشارًا بات يبحث عنها الكثيرين ويمكن التعرف من خلال النقرير التالي على أرخص 5 سيارات كهربائية محليًا.

MG4

تباع MG4 بفئة "Standard" فقط سعرها مليون و200 ألف جنيه.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

شيرى EQ7

تقدم سيارة شيري من فئة واحدة بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه، مع ضمان 8 سنوات للبطارية، وضمان شامل لمده 6 سنوات أو 150 الف كم أيهما أقرب.

السيارة EQ7 مزودو بمحرك كهربائي يوفر لها قوة حصانيه قدرها 211 وأقصى عزم 285 ، وبطارية ليثيوم أيون سعة 65.525 كيلووات/الساعة، وهو ما يوفر للسيارة نطاق قيادة يصل إلى 512 كيلو متر بشحنة واحد مع نظامين للشحن أحدهما سريع يستغرق نصف ساعة والأخر للشحن البطيء خلال 8 ساعات.

فولفو EX30

تبدأ أسعار فولفو EX30 الجديدة من 1.890.000 جنيه مصري، وتصل إلى 2.299.000 جنيه مصري للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي EX30 بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى بمحرك واحد بقوة 268 حصانًا ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

من حيث الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

سمارت #1

تقدم سمارت #1 بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,890,000 جنيه للفئة Pure+، والفئة Pro+ بسعر 2,140,000 جنيه، والفئة Premium بسعر 2,290,000 جنيه، والفئة Brabus بسعر 2,440,000 جنيه

سمارت 1 تقدم بقوة 200 كيلو وات، أي ما يُعادل 268 حصان، ببطارية يستغرق شحنها بنسبة 10 إلى 80% من خلال الشاحن البطيء في 3 ساعات، ويستغرق شحنها 30 دقيقة من خلال الشاحن السريع.

زيكر X

تقدم سمارت #1 بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2,700,000 جنيه للفئة Standard، للفئة Premium (دفع كلي للعجلات) بسعر 2,980,000 جنيه، للفئة Flagship (دفع كلي للعجلات) بسعر 3,300,000 جنيه.

تتوفر السيارة 001 بثلاث فئات؛ الأولى تعمل بنظام دفع خلفي والثانية والثالثة بنظام دفع كلي للعجلات، بالنسبة للفئة الأولى فتعتمد على نفس المحرك الكهربي الموجود في الطراز X وقوته 272 حصان مع أقصى عزم دوران 343 نيوتن متر. أما الفئتان الثانية والثالثة فكل منهما تأتي بزوج من المحركات تقدر قوتهما معاً بحوالي 544 مع 686 نيوتن متر

يقدر زمن تسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س بحوالي 7.2 ثواني في الفئة الأولى و 3.8 ثواني في الفئتين الثانية والثالثة (وهو نفس زمن تسارع الفئة الأعلى من X).

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