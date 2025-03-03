بعد تراجع اسعار الزيرو.. كم يبلغ سعر شيري تيجو 7 برو مستعملة

أقل من شهر على طرحها.. ارتفاع أسعار فيات 500X الجديدة بمصر

كتب - محمود أمين:

شهدت الأسعار الرسمية لسيارة شيري الرياضية متعددة الاستخدامت تيجو 7 برو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه لجميع الفئات، لتبدا من مليون و250 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

وتتاح نفس السيارة بسوق المستعمل بحالة كسر الزيرو بأسعار تتراوح بين مليون ومليون و 50 ألف جنيه.

نستعرض فيما يلي مواصفات السيارة:

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

تأتي تيجو 7 برو بطول 4.50 متر مع قاعدة عجلات 2.67 متر بجانب عرض 1.84 متر وارتفاع 1.74 متر.

شملت مواصفات الأمان القياسية في تيجو 7 برو أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التوازن أثناء القيادة على المرتفعات والمنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات.

كما تتوفر السيارة بحساسات ركن خلفية مرتبطة بكاميرا بالإضافة لتنبيه السائق من الإرهاق وفرامل يد كهربائية مع خاصية الكبح الذاتي بينما حصلت الفئة الأعلى على كاميرات 360 درجة.

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