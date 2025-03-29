بورشه تتخلى عن خطط توسيع مضمار اختبارها في جنوب إيطاليا

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية التخلي عن خططها لتوسيع مضمار الاختبار الخاص بها في جنوب إيطاليا بعد موجة من الاحتجاجات.

وقالت الشركة إنها قررت عدم متابعة خطة التطوير، لكنها أكدت أن مركز الاختبار الخاص بها في جنوب إيطاليا سيظل جزءًا مهمًا من إمكانيات التطوير لدى بورشه، وأشارت الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن إلى أنها تعتزم اختبار المركبات هناك في المستقبل.

وجاء هذا القرار نتيجة مراجعة شاملة ونقاشات مكثفة جرت خلال الشهور الماضية، حيث تم أخذ الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بعين الاعتبار. وقالت الشركة:"لا سيما أن البيئة الصعبة حاليًا، والمتغيرات التي تشهدها صناعة السيارات العالمية، لعبت دورًا رئيسيًا في اتخاذ هذا القرار."

وكانت شركة بورشه التي تتخذ من مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا مقرًا لها، أعلنت في منتصف مارس الجاري عن تراجع أرباحها، وأعلنت أيضا عن خطط لتخفيض التكاليف.

وتدير بورشه منذ عام 2012 واحدًا من أحدث مضامير الاختبار في العالم بالقرب من بلدة ناردو في منطقة أبوليا الإيطالية، على بعد بضعة كيلومترات فقط من البحر المتوسط. ويشمل المضمار مسارًا دائريًا بطول أكثر من 12 كيلومترًا وقطر يصل إلى 4 كيلومترات.

وتختبر بورشه السيارات الجديدة في هذا الموقع الذي تزيد مساحته عن 700 هكتار، كما تستخدم شركات سيارات أخرى هذا الموقع لإجراء لاختبار مركباتها.

وأثارت خطط التوسعة غضب أنصار البيئة والسكان المحليين، حيث كانت بورشه تنوي الاستثمار بنحو 450 مليون يورو لتجديد بعض المسارات وبناء مسارات جديدة. غير أن الناشطين البيئيين حذروا من أن المشروع سيؤدي إلى التضحية بمساحات شاسعة من الأراضي والغابات. وفي العام الماضي، أصدرت الحكومة الإقليمية بالفعل قرارًا بإيقاف المشروع مؤقتًا.