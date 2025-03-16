سيارة مستعملة في حالة شبه جديدة بـ900 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

يبحث العديد من زبائن سوق السيارات عن سيارة مستعملة بحالة جديدة نظراً لسرعة استلام السيارة وتشغيلها.

ومن بين هذه السيارات تتوفر إم جي ZS بحالة كسر الزيرو بسعر 900 ألف جنيه،

نستعرضها بالتفصيل خلال التقرير التالي:

تقدم ZS بطول 4314 مم، عرض 1809 مم، بينما ترتفع عن الأرض 1624 مم، يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2585 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 448 لتر.

زودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

زودت سيارة إم جي بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.

ZS تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم خاصية التوصيل اللاسلكي –بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية، تشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.

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