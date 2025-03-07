تراجع أسعار عددا من سيارات بايك حتى 100 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة بايك الصينية، تخفيض أسعار بايك X55 بقيمة 100 ألف جنيه، وبايك U5 Plus بقيمة 75 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات بايك الجديدة بالسوق المصري:

بايك X55

تراجعت أسعار بايك X55 الصينية موديل 2025 بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و195 ألفًا للفئة الأولي Highline، ومليون و295 ألفًا للفئة الثانية Topline، ومليون و415 ألفًا للفئة الثالثة Premium.

تعتمد بايك X55 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو ينتج قوة قدرها 185 حصان واقصى عزم للدوران 305 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات.

تم تعزيز بايك X55 الجديدة بعددا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة والتي تتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومساعد فرامل إلكتروني EBA، وفرامل يد كهربائية EPB، وخاصية التعليق التلقائي Auto Hold، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP، ونظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مساعد عند نزول المنحدرات HDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، وإنذار ضد السرقة، ومانع تشغل المحرك ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، ونظام تنبيه من الإرهاق أثناء القيادة، نظام أولوية الفرامل BOS، ونظام تنبيه حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي، وكاميرا خلفية.

بايك U5 Plus

تراجعت بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 بقيمة 75 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 800 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

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