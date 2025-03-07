انحفاض أسعار جاك JS4 و J7 بقيمة 100 ألف جنيه خلال مارس

كتب - محمد جمال:

أعلنت القصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة جاك الصينية بالسوق المصري خفض أسعار جاك JS4 و جاك J7 بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري

ونستعرض من خلال الموضوع التالي أسعار سيارات جاك الصينية الجديدة بمصر:

جاك JS4

انخفضت أسعار جاك JS4 الـ SUV الرياضية الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه، وهي تتاح الفئة الأولى Deluxe بقيمة 990 ألف جنيه بدلًا من مليون و90 ألف سابقا، والفئة الثانية بنحو مليون و70 ألف جنيه، مقابل مليون و170 ألف.

زودت جاك JS4 بمحرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 147 حصان مع عزم 210 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات ما يدفعها لتحقيق سرعة قصوى عند 210 كم/س.

شملت تجهيزات الأمان القياسية بجاك أنظمة ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP مع دعم الفرامل HBA والتوازن أثناء صعود المرتفعات HHC ونزول المنحدرات HDC ومراقبة ضغط الإطارات TPMS بالإضافة لحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

جاك J7

انخفضت أسعار جاك J7 السيدان العائلية الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه للفئتين، وأصبح سعرها الجديدة يبدأ من مليون و20 ألف جنيه بدلًا من مليون و120 ألف. للفئة الأولى Deluxe، و مليون و70 ألف جنيه مقابل مليون و170 ألف للفئة الثانية Ultimate.

تعمل جاك J7 بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 150 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

وحصلت سيارة جاك على أنظمة أمان تتضمن ABS وEBD وESC للتحكم الإلكتروني في الثبات فضلاً عن مراقبة ضغط الإطارات TPMS ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

أتى ذلك بجانب وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا تزيد في الفئة الثانية لتغطي محيط السيارة بـ360 درجة بالإضافة لحساسات ركن أمامية ونظام دعم النقطة العمياء.

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