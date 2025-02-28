الفارق 65 ألف جنيه| أقرب منافس سعري لبروتون ساجا بعد طرحها في مصر رسميًا

كتب - محمد جمال:

قدمت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، السيارة بروتون ساجا فيس ليفت السيدان الصغيرة المجمعة محليا بمجمع مصانع ESAF بالسادس من أكتوبر.

ومع طرح بروتون ساجا التي تصنف حاليًا بأنها أرخص سيارة سيدان مجمعة محليًا بالسوق المصري، فأن أقرب منافس سعري لها هي السيارة نيسان صني حيث سجل الفارق بينهما 65 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين بروتون ساجا و نيسان صني المجمعتين بمصر:

محرك وأداء بروتون ساجا و نيسان صني

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

بينما تقدم صني بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

مساحات وأبعاد بروتون ساجا ونيسان صني

يبلغ الطول الكلي لبرتون ساجا 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تأتي نيسان صني بطول 4425 مم، عرض 1695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تجهيزات السلامة والأمان لبروتون ساجا ونيسان صني

تقدم ساجا 2025 بباقة من التجهيزات الجديدة أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

بينما تقدم صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

كماليات وتجهيزات بروتون ساجا ونيسان صني

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر، ومشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

فيما تأتي مقصورة صني 2022 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات للمقعد الخلفي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

أسعار وفئات بروتون ساجا ونيسان صني

تتوفر ساجا الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 630 ألف جنيه.

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

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