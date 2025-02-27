مقارنة سعرية بين بروتون ساجا وشيري أريزو 5 المحليتين.. إنفوجرافيك

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كتب - محمد جمال:

تصميم - مايكل عادل:

قدمت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، السيارة بروتون ساجا فيس ليفت السيدان الصغيرة المجمعة محليا بمجمع مصانع ESAF بالسادس من أكتوبر.

ومع طرح بروتون ساجا التي أصبحت أرخص سيارة سيدان مجمعة محليًا بالسوق المصري، من المتوقع أن تدخل في منافسة سعرية مع شيري أريزو 5 المجمعة بمصر أيضًا.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين بروتون ساجا و شيري أريزو 5 المجمعتين بمصر:

مساحات وأبعاد بروتون ساجا و شيري أريزو 5

يبلغ الطول الكلي لبرتون ساجا 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تقدم سيارة شيري أريزو 5 بطول 4.572 مم، عرض 1.825 مم، وارتفاع عن الأرض 1.482 مم، قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، مساحة تخزين خلفية 430 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

تجهيزات السلامة والأمان لبروتون ساجا و شيري أريزو 5

تقدم ساجا 2025 بباقة من التجهيزات الجديدة أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

بينما تقدم سيارة شيري بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HLA، التحذير من الاصطدام الخلفي، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب خلفية.

كماليات وتجهيزات بروتون ساجا و شيري أريزو 5

مقصورة اريزو 5 مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مع خاصية عرض الهاتف عليها وتوصيلة لاسلكياً -بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة نهارية من الـLED، فتحة سقف كهربائية، خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، تكييف هواء أوتوماتيكي، فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر، ومشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

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