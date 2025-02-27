يوجو الصغيرة تقترب من العودة للأسواق بعد 16 عامًا من الغياب..صور

بلجراد - (د ب أ):

عندما طرحت شركة صناعة السيارات في يوغوسلافيا السابقة زاستافا سيارتها يوجو في عام 1980 ظلت السيارة موضع سخرية في يومها باعتبارها سيارة رديئة التصميم وضعيفة الأداء.

وبالرغم من ذلك كانت يوجو من أكثر السيارات شعبية في الدولة التي تفككت في مطلع التسعينيات إلى عدة دول ومنها صربيا وكرواتيا والجبل الأسود، واستمر إنتاج يوجو حتى 2008 قبل وقف إنتاجها.

وبعد مرور نحو 16 عاما على وقف إنتاج قرر الأكاديمي والمستثمر الصربي ألكسندر بيليتش أستاذ الاقتصاد في جامعة بلجراد، العمل على إحياء العلامة التجارية القيدمة.

وبحسب موقع أوتو بيان دوت كوم الأمريكي المتخصص في صناعة السيارات حصل بيليتش على حقوق استغلال العلامة التجارية الدولية للعلامة التجارية للسيارات اليوغوسلافية السابقة.

وتم الكشف عن أول تصور للسيارة يوجو الجديدة مؤخرا، ومن المقرر الكشف عن نموذج مصغر لها في وقت لاحق من العام الحالي، ومن المنتظر أن يكون النموذج بالأولي جهازا للعرض في معرض بلجراد إكسبو 2027.

ووفقا للصور المتاحة للسيارة المنتظرة، نجح المصمم الصربي داركو مارسيتا في الحفاظ على أبعاد وجوهر سيارة يوجو الكلاسيكية، حيث يقترب تصميمه من السيارة الكهربائية أيونيك5 التي تنتجها شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية.

وبشكل عام تشترك السيارة أيونيك5 الصغيرة ذات الثلاثة أبواب في سمات عديدة مع السيارة يوجو التي كانت الأكثر شعبية في ثمانينيات القرن العشرين.

ومن المقرر أن يتم تزويد السيارة يوجو الجديدة بمحرك يعمل بالبنزين لخفض التكاليف، كما أنها ستتنافس بشكل مباشر مع موديلات داتشا، العلامة التجارية الرومانية المملوكة لشركة رينو الفرنسية والتي استحوذت على حصة كبيرة من السوق الحالية للسيارات الرخيصة في صربيا.

وعلى الرغم من عيوبها، حققت يوجو مكانة مرموقة وخضعت خلال تاريخها لعدة تغييرات في الطراز، واكتسبت المزيد من القوة ووسائل الراحة على طول الطريق. واستخدمت أجهزة الشرطة بعض سيارات يوجو.

وظهرت السيارة ذات الشكل الصندوقي الصغيرة منذ ما يقرب من 45 عامًا، اعتمادا على تكنولوجيا السيارة فيات 128 المعدلة وتم تجميعها في مصانع زاستافا في كراجويفاتش.

وحققت يوجو نجاحًا محليًا وأثبتت نجاحها في التصدير، حيث تم بيعها في العديد من الأسواق الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة. وفي عام 1992 أوقفت زاستافا بيع السيارة يوجو في بريطانيا ودول غرب أوروبا الأخرى في عام 1992، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات تجارية على صربيا بسبب الحرب في البوسنة والهرسك. واستمرت المبيعات المحلية حتى عام 2008.