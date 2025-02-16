إم جي تطلق أيقونتها Majestor الجديدة

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بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة إم جي عن إطلاق أيقونتها Majestor الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV الكبيرة.

مظهر مهيب

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارة الطرق الوعرة Majestor سباعية المقاعد تأتي بطول 05ر5 متر وتتمتع بمظهر مهيب ترسم ملامحه المقدمة الشرسة وتجهيزة حماية القاع والمصادم الكبيرة ومخارج العادم المزدوجة، بالإضافة إلى الكشافات المقسومة العاملة بتقنية LED وشريط الإضاءة، الذي يزين المؤخرة.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة قياس 3ر12 بوصة، مع العديد من وظائف الراحة مثل وظيفة تدفئة وتهوية المقاعد ونظام الصوت الفائق من 12 سماعة ومكيف الهواء ثلاثي المناطق.

وعلى النواحي التقنية، تعتمد السيارة على سواعد محرك ديزل سعة 0ر2 لتر، والذي يزأر بقوة215 حصانا/480 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض ونظام الدفع الرباعي، بالإضافة إلى قفل تفاضلي على كل محور.