انخفضت أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2026 سيدان العائلية المجمعة محليًا بقيمة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، وباتت أسعارها تبدأ من 730.000 جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

ومع تراجع أسعار هيونداي أكسنت RB اشتعلت المنافسة بفئة السيارات الاقتصادية، ودخلت أكسنت RB المجمعة محليًا في منافسة مباشرة مع بايك U5 Plus وكلاهما ينتمي لفئة السيدان العائلية والفارق بينهما 5 آلاف جنيه فقط.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الفروق بين السيارتين هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus:

أداء محرك هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

أبعاد هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus

يبلغ طول أكسنت RB نحو 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

مواصفات الأمان والسلامة هيونداي أكسنت RB وبايك U5 Plus

وعن تجهيزات الأمان في أكسنت RB، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

فيما تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

الكماليات والتجهيزات هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي، ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

بينما تأتي مقصورة سيارة بايك الجديدة بشاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

أسعار وفئات هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus

تقدم هيونداي أكسنت RB بسعر يبدأ من 730.000 جنيه، والفئة الثانية 760.000 جنيه، والفئة الثالثة بـ839.000 جنيه .

تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

