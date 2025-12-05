برلين - (د ب أ):

قرر البرلمان الألماني (بوندستاج) مساء أمس الخميس، تمديد الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية لمدة خمس سنوات إضافية، بهدف جعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية.

وبموجب القانون، ستظل السيارات الكهربائية المسجلة لأول مرة حتى نهاية عام 2030 معفاة من ضريبة المركبات لمدة تصل إلى عشر سنوات، على ألا يتجاوز الإعفاء 31 ديسمبر 2035، ما يعني أن المشترين الذين يتحولون إلى السيارات الكهربائية قرب الموعد النهائي سيستفيدون من إعفاء لمدة خمس سنوات فقط.

ولولا قرار البرلمان، لانتهى الإعفاء بنهاية هذا العام الجاري. وبحسب تقديرات الحكومة، سيؤدي التمديد إلى خفض الإيرادات الضريبية بنحو مليار يورو.

وقال هاوكه فينجر النائب عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وهو الحزب الوحيد الذي صوت ضد الإجراء، إن الحكومة "تلقي المال من النافذة بشكل عشوائي".

من جانبه، قال شتيفان كورباخ، النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، إن التكلفة يمكن تحملها، مؤكدا أن الخطوة ستسهل الانتقال إلى التنقل الكهربائي مع دعم صناعة السيارات ومورديها.