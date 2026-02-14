زاهي حواس: "طردت بيونسيه من الهرم.. وكاتي بيري واخدة قلم في نفسها"

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، كواليس موقفه مع النجمة بيونسيه، مؤكدًا أنه طردها من منطقة الهرم بسبب تعنتها وتصرفات مرافقيها.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن بيونسيه تأخرت نصف ساعة عن الموعد المتفق عليه، ثم حضرت متبخترة بزي كليوباترا ومعها حراسها الشخصيين.

وأضاف حواس أن الموقف تفاقم عندما كان معه مصورة أمريكية صغيرة، وعندما حاولت تصويرهما معًا، قام أحد حراس بيونسيه بأخذ الكاميرا ورميها على الأرض "زقها برجله".

وأشار عالم الأثار إلى أنه انفعل وقتها وقال لـ بيونسيه: "يا ست أنت، بالذمة ما تقوليش للبني آدم ده عيب يعمل كده؟"، ثم أمر حراس المنطقة بطردها قائلاً: "شيلوا الست دي والراجل ده كمان".

وفي موقف آخر، روى حواس أنه كان يتناول العشاء مع صديقه الملياردير أنكور الهندي في أحد أشهر مطاعم نيويورك، وفجأة رأى بيونسيه تجلس على بعد طاولات منه.

وهنا هرب من الموقف قائلاً: "قلت لصاحبي: الست دي لو شافتني هتقطّعني"، وطلب الانتقال إلى مكان آخر خوفًا من المواجهة المحرجة.

وتطرق حواس إلى موقف آخر مع النجمة كيتي بيري، حيث قابلته في منطقة الهرم وقدمت نفسها، لكنه لم يعرفها وسألها ببراءة عن مهنتها! وعندما قالت له إنها "مدرسة لغة عربية"، صدقها تمامًا، لكنه اكتشف بعد ذلك أنها مغنية عالمية مشهورة.

وأضاف أنه حاول تعويض الموقف بالإشارة إلى وجود الممثل أورلاندو بلوم بجوارها، وهو ما خفف من إحراجه بعض الشيء.

وعن فلسفته في التعامل مع العظماء، أكد حواس أنه يعتز بنفسه وشخصيته ولا يغير سلوكه سواء كان مع رئيس أمريكي أو مواطن عادي، قائلاً: "لما بقابل أوباما أو رئيس جمهورية في الهرم، بصاحبه، وما بعملش نفسي إن أنا بدي له إرشاد".

وأضاف أن هذه الثقة بالنفس هي التي جعلته يحظى باحترام الجميع، مشيرًا إلى أن المصريين قادرون على التعامل مع العالم كله بكرامة واعتزاز.

