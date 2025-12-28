نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نتائج اختبار سيارة شيري تيجو 4 الـSUV موديل 2025.

وواجهت سيارة شيري الجديدة محاكاة لحادث اصطدام أمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

تعرضت قوائم السيارة الجانبية كذلك إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وفشلت سيارة شيري مع انتهاء الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، منح (Euro NCAP) في تسجيل العلامة الكاملة المقدرة بـ5 نجمات حيث منحها البرنامج 4 نجمات فقط، بسبب فاعلية وسائل حماية السائق.

ووفرت أنظمة الأمان بالسيارة حماية للسائق بنسبة 79% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 85% والمارة بنسبة 78%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 80%.

يذكر أن وكيل شيري الصينية في مصر يوفر لعملاء السوق المحلي تيجو 4 النسخة PRO المجمعة محليًا موديل 2026 بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 875.000 جنيه للفئة Comfort، و915.000 جنيه للفئة Luxury، و980.000 جنيه للفئة Highline.

تعتمد سيارة شيري المتوفرة بمصر على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

